氣溫降基隆議長送下午茶套餐 暖了清潔、交通、消防隊

今天新一波寒流來襲，氣溫驟降，基隆市議長童子瑋有鑑於春節期間很多市府單位都持續為基隆市民服務，今天下午分別前往環保局清潔隊、交通隊與消防分隊致意，慰問當值人員辛勞外，致贈百份的暖心下午茶套餐。

童子瑋於今天下午2時到獅球路上的環保局清潔隊，據了解，過年期間垃圾量為平日的1倍多，清潔隊人員每天兩班，到基隆各區加強清運垃圾，童子瑋感謝清潔隊人員的辛勞，致贈下午茶套餐給值班的20名人員。

接著，議長抵達警察局交通隊，童子瑋感謝過年期間警方的付出，尤其是基隆市區車流量暴增，都有賴警方的疏導，不少交通隊員都停休幫忙指揮交通，非常辛苦，給予這群警察英雄最大的掌聲。

議長再到消防局暖暖、七堵與百福分隊，因為年節期間基隆發生兩起火警，都是由暖暖、七堵、百福等消防分隊協助救災，議長為分隊隊員與義消準備下午茶。

童子瑋指出，今天氣溫驟降，讓民眾生活有諸多不便，還好有這些單位的人員認真執勤，可以說是過年的無名英雄，為基隆人付出。