宜蘭今年櫻花開得晚 但這處秘境已盛開

宜蘭今年的櫻花開得晚，以往大受歡迎的燈篙櫻花步道只見零星花朵，羅莊社區平地櫻花步道，過年後才會先開八重櫻，三星鄉台七線的櫻花公路，號稱免下車就能看美景，也尚未進入盛開期。不過，倒是有遊客先在員山鄉崩山湖的稼穡林蔭步道，找到私房賞櫻新秘境，美麗櫻花已盛開。

梅花愈冷愈開花，櫻花卻不一定如此。12月下旬至今的幾波寒流急凍，宜蘭幾處原本在農曆年就會開花的賞櫻勝地，卻看不到像樣的櫻花。喜愛登山的沈姓遊客說，員山鄉燈篙步道的櫻花膾炙人口，但今年花期較晚，步道入口處只有零星花朵，尚未見往年盛況。

楊先生今天帶著家人到三星鄉素有「櫻花公路」之稱的台七丙線賞景，但櫻花開不多，公路旁的主力群花幾乎都還沒開；此外，羅東鎮有名的羅莊櫻花步道，是難得位於市區近距離的賞櫻步道，志工細心養護一千多株櫻花樹，再過20天才會先開八重櫻，至於墨染櫻也還不確定。

春節連假進入尾聲，宜蘭多處景點賞櫻無望，倒是有人在員山鄉崩山湖的稼穡林蔭步道，一般山友較少走這條步道，沿路栽種的粉紅色系山櫻花已盛開，非常漂亮，員山鄉除了燈篙林道之外，另一處賞櫻新秘境。

除了寒流接連來襲使櫻花花期延後，三星鄉長李志鏞認為，今年的農曆過年提早1個月，所以讓人感覺以往在農曆年節就會看到的櫻花，今年過年反而看不到，待下個月天氣回暖，相信含苞的台七丙線櫻花群就會陸續綻放，敬請期待並提早規劃三星快樂旅遊。