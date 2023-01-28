東岸商場遊客停錯入口驚險卡 研議設距離告示牌或車阻
基隆廟口夜市附近的東岸商場地下停車場，昨天發生外地遊客錯把人行階梯通道人口當汽車入口，車子受困卡住情況。市府交通處表示，將研議設置距離告示牌，或藝術型車阻，避免再發生誤闖事件。
市府發言人余治明表示，交通處指出，該誤闖事件為東岸商場開始經營後第一次發生，屬突發事件，為提醒駕駛朋友於東岸停車場安全停車，將研議在愛一路右轉仁一路的路口處，設置停車場入口距離告示牌，或在恐被誤認為車道入口的人行道處設置藝術型車阻，避免發生駕駛人誤闖事件。
春節10天連假近尾聲，基隆廟口夜市每天都湧入很多外地遊客，昨天上午7點多，有一名外地遊客李姓男子，疑不熟基隆路況，要開進東岸商場地下停車場，因錯看地面右轉標誌以為是入口，闖進人行道階梯，撞破多塊地磚。
基隆市警第一分局忠二路派出所副所長楊智翔表示，事故是發生在大年初六昨天上午7時許，一名外地遊客來基隆遊玩，因錯看路面右轉標線，誤以為是入口，開進人行道空間，有3個人行階梯，幸好沒有人受傷。
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