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東岸商場遊客停錯入口驚險卡 研議設距離告示牌或車阻

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
東岸商場遊客停錯入口卡住 將研議設距離告示牌或車阻。記者游明煌／攝影
東岸商場遊客停錯入口卡住 將研議設距離告示牌或車阻。記者游明煌／攝影

基隆廟口夜市附近的東岸商場地下停車場，昨天發生外地遊客錯把人行階梯通道人口當汽車入口，車子受困卡住情況。市府交通處表示，將研議設置距離告示牌，或藝術型車阻，避免再發生誤闖事件。

市府發言人余治明表示，交通處指出，該誤闖事件為東岸商場開始經營後第一次發生，屬突發事件，為提醒駕駛朋友於東岸停車場安全停車，將研議在愛一路右轉仁一路的路口處，設置停車場入口距離告示牌，或在恐被誤認為車道入口的人行道處設置藝術型車阻，避免發生駕駛人誤闖事件。

春節10天連假近尾聲，基隆廟口夜市每天都湧入很多外地遊客，昨天上午7點多，有一名外地遊客李姓男子，疑不熟基隆路況，要開進東岸商場地下停車場，因錯看地面右轉標誌以為是入口，闖進人行道階梯，撞破多塊地磚。

基隆市警第一分局忠二路派出所副所長楊智翔表示，事故是發生在大年初六昨天上午7時許，一名外地遊客來基隆遊玩，因錯看路面右轉標線，誤以為是入口，開進人行道空間，有3個人行階梯，幸好沒有人受傷。

東岸商場遊客停錯入口卡住 將研議設距離告示牌或車阻。記者游明煌／攝影
東岸商場遊客停錯入口卡住 將研議設距離告示牌或車阻。記者游明煌／攝影
東岸商場遊客停錯入口卡住 將研議設距離告示牌或車阻。記者游明煌／攝影
東岸商場遊客停錯入口卡住 將研議設距離告示牌或車阻。記者游明煌／攝影
基隆東岸商場遊客停錯入口卡住，市府將研議設距離告示牌或藝術車阻。記者游明煌／翻攝
基隆東岸商場遊客停錯入口卡住，市府將研議設距離告示牌或藝術車阻。記者游明煌／翻攝

人行道 基隆 停車場

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