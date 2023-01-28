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童話世界「白雪小屋」再現 返工路添美景

中央社／ 台東縣28日電
寒流來襲台東從27日開始氣溫驟降，南橫公路向陽山區28日清晨降下冰霰，矗立在銀白世界中的向陽派出所，宛如童話世界中的「白雪小屋」。中央社（山友提供）
寒流來襲台東從27日開始氣溫驟降，南橫公路向陽山區28日清晨降下冰霰，矗立在銀白世界中的向陽派出所，宛如童話世界中的「白雪小屋」。中央社（山友提供）

寒流來襲台東從昨天開始氣溫驟降：南橫公路向陽山區今晨降冰霰，向陽派出所宛如童話世界的白雪小屋，選擇從南橫公路返回工作崗位的台東民眾意外撿到美景。

「好幸運，竟然碰到銀白世界」今天清晨從台東縣鹿野鄉走南橫公路回到西部上班的陳姓民眾，在向陽路段意外碰到銀白世界，暫時將車子停在向陽遊樂區下方停車場休息，看到矗立在銀白世界中的向陽派出所，宛如童話世界中的「白雪小屋」。

台東縣警察局關山分局向陽派出所值班人員說，今天清晨約5時許南橫向陽地區降下冰霰，持續1個小時才停止，提醒民眾山區低溫地面溼滑，行車注意安全外，也要備妥禦寒衣物，做好保暖措施。

關山分局表示，雖然降冰霰已停止，並且逐漸融化，但向陽山區白天氣溫仍在攝氏2至5度間，欲上山遊客要做好禦寒準備，並檢視車輛機件及油電水，以確保身體狀況及行車安全。另南橫公路（台20線）沿途無加油站，要先加滿油料後再行上山，民眾於途中如遇任何狀況，可撥打110或鄰近派出所電話，並擇安全停車處所等候，以維車流順暢及人身安全。

向陽 南橫 台東

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