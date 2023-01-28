快訊

新春拜廟拚人氣 侯友宜行程洩2024參選玄機？

馬雲返陸過年謠言四射 一文點破民營經濟不該踩的紅線

影／新北五股汽修廠起火黑煙竄天際 新北消防前往馳援灌救中

謝國樑春節推基隆美食每晚臉書開播 漁產、甜點美食PK

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑春節推基隆美食，每晚臉書開播，介紹漁產、甜點、美食等。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑春節推基隆美食，每晚臉書開播，介紹漁產、甜點、美食等。圖／基隆市政府提供

基隆的美食、小吃遠近馳名，市長謝國樑在春節假期拍攝一系列影片，每晚間在市長的臉書推出，介紹市長推薦的在地美食名單，促進基隆美食觀光，有漁產料理、甜點美食等大PK。

基隆市政府表示，基隆好吃的美食店家實在太多了，不知道要從那家開始吃起嗎？謝市長特別在春節假期拍攝系列影片，每晚在臉書開播，介紹他最愛的美食與鹹食點心，先由熱愛甜食的市府發言人余治明介紹甜點店家。

副市長邱佩琳也帶領民政處長張淵翔、綜發處長林麗蟬及環保局長馬仲豪一起同框競賽，在基隆區漁會食育廚房教室，運用基隆在地的漁產品進行料理PK大賽，競賽過程笑料十足。

今天初七年假近尾聲，收假前除了要收心，也要多運動，今天由民政處長張淵翔告訴大家要怎麼動最健康。張淵翔說，利用年節介紹體適能，可視為身體適應生活、運動與環境的綜合能力，希望新的一年，大家除了足以勝任日常工作外，還有餘力享受休閒。

年假要結束了，很多人擔心吃多年菜、美食過年後發胖不少，基隆市政府教育處今天提醒民眾多運動，年節期間是家長帶著孩子一起進行健康生活，調整作息的規律的最好時機。

教育處建議，民眾可以多運用教育處的線上影片資源，在Youtube搜尋「基隆教主」運動i台灣頻道，觀看運動i台灣的線上運動影片，及健康促進頻道，觀看健康促進的趣味影片，共同為健康把關。

基隆市長謝國樑春節推基隆美食，每晚臉書開播，介紹漁產、甜點、美食等。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑春節推基隆美食，每晚臉書開播，介紹漁產、甜點、美食等。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑春節推基隆美食，每晚臉書開播，介紹漁產、甜點、美食等。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑春節推基隆美食，每晚臉書開播，介紹漁產、甜點、美食等。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑春節推基隆美食，每晚臉書開播，介紹漁產、甜點、美食等。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑春節推基隆美食，每晚臉書開播，介紹漁產、甜點、美食等。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑春節推基隆美食，每晚臉書開播，介紹漁產、甜點、美食等。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑春節推基隆美食，每晚臉書開播，介紹漁產、甜點、美食等。圖／基隆市政府提供

基隆 張淵翔

延伸閱讀

全市唯一...基隆廟口行人專用時相 謝國樑指示研議增設

謝國樑新春馬不停蹄 路口宣導行人安全 臉書推基隆美食

友善行人環境 謝國樑今慰問執勤員警

傳林右昌接內政部長 謝國樑：盼攜手推基隆升格直轄市

相關新聞

謝國樑春節推基隆美食每晚臉書開播 漁產、甜點美食PK

基隆的美食、小吃遠近馳名，市長謝國樑在春節假期拍攝一系列影片，每晚間在市長的臉書推出，介紹市長推薦的在地美食名單，促進基...

台東買電動機車補助1.7萬限額400名 即日線上申請

台東縣112年新購電動機車補助即日起接受申請，補助認定期間自今年1月1日購買發票日期起，至申請額滿或今年的11月30日為...

聖母醫院與長照所合作 宜蘭溪南輔具資源中心啟用

羅東聖母醫院長年推動身心障礙者輔具服務，去年與縣府衛生局長照管理所合作，由長照所在馬仁光大樓1樓設置溪南輔具資源中心，今...

全國新生兒人口 僅台東正成長

台東縣前年新生兒人口數1316人，縣府鼓勵生育、減輕新生兒家庭經濟負擔，調升生育津貼補助及各項育兒福利後，內政部統計去年...

海象不佳！台東往返綠島、蘭嶼船班明取消停航

受到鋒面過境及東北季風影響，航港局東部航務中心今天轉船公司通告，明天往返綠島、蘭嶼船班取消，29日視天候狀況開船。業者表...

宜蘭溪南輔具資源中心設立 羅東聖母醫院擴大服務

羅東聖母醫院長年推動身心障礙者輔具服務，去年與縣府衛生局長照管理所合作，由長照所在馬仁光大樓設置溪南輔具資源中心，今年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。