謝國樑春節推基隆美食每晚臉書開播 漁產、甜點美食PK

基隆的美食、小吃遠近馳名，市長謝國樑在春節假期拍攝一系列影片，每晚間在市長的臉書推出，介紹市長推薦的在地美食名單，促進基隆美食觀光，有漁產料理、甜點美食等大PK。

基隆市政府表示，基隆好吃的美食店家實在太多了，不知道要從那家開始吃起嗎？謝市長特別在春節假期拍攝系列影片，每晚在臉書開播，介紹他最愛的美食與鹹食點心，先由熱愛甜食的市府發言人余治明介紹甜點店家。

副市長邱佩琳也帶領民政處長張淵翔、綜發處長林麗蟬及環保局長馬仲豪一起同框競賽，在基隆區漁會食育廚房教室，運用基隆在地的漁產品進行料理PK大賽，競賽過程笑料十足。

今天初七年假近尾聲，收假前除了要收心，也要多運動，今天由民政處長張淵翔告訴大家要怎麼動最健康。張淵翔說，利用年節介紹體適能，可視為身體適應生活、運動與環境的綜合能力，希望新的一年，大家除了足以勝任日常工作外，還有餘力享受休閒。

年假要結束了，很多人擔心吃多年菜、美食過年後發胖不少，基隆市政府教育處今天提醒民眾多運動，年節期間是家長帶著孩子一起進行健康生活，調整作息的規律的最好時機。

教育處建議，民眾可以多運用教育處的線上影片資源，在Youtube搜尋「基隆教主」運動i台灣頻道，觀看運動i台灣的線上運動影片，及健康促進頻道，觀看健康促進的趣味影片，共同為健康把關。

基隆市長謝國樑春節推基隆美食，每晚臉書開播，介紹漁產、甜點、美食等。圖／基隆市政府提供 基隆市長謝國樑春節推基隆美食，每晚臉書開播，介紹漁產、甜點、美食等。圖／基隆市政府提供