推月子餐服務 台東近百名弱勢媽媽受惠

台東縣政府對經濟弱勢產婦提供免費月子餐服務，從民國110年起至今服務93名產婦，減輕她們經濟壓力，協助盡快恢復身心理狀態。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，婦女生產後常選擇在護理之家或請月嫂到家服務，但高額費用讓弱勢家庭難以負擔，因此縣政府提供免費育兒到宅指導及推動免費月子餐，讓低收入戶和中低收入戶經濟弱勢產婦在產後受到良好照顧，享受好好坐月子調養身體。

台東縣長饒慶鈴表示，為減輕家庭負擔，秉持「妳生孩子，縣政府幫妳輕鬆做月子」初衷，縣政府109年起推動「育兒指導到宅服務」，對縣內家中有6個月以下嬰幼兒家庭，提供原則8小時的免費到宅服務，育兒指導員依申請者需求進行育兒指導、幫嬰兒洗澡或餵食、簡單家務協助、陪同就醫（回診）等服務，至今3年服務1217名媽媽、服務總時數達1萬1593小時，目標達成率135%。

自110年開始，對低收中低收及經濟弱勢家庭（含新住民）產婦，提供3至5天免費月子餐送餐服務，開辦至今共有93名媽媽接受服務，其中包括單親媽媽、隔代教養、在學生等，透過月子餐的送餐服務，即時提供產後媽媽所需營養補充，減輕經濟壓力，並有專人輔導申請育兒指導到宅服務，協助媽媽盡快回復身心理狀態。

台東縣政府民政處說明，為解決目前少子化困境，縣政府積極推動各項育兒政策，包括幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、全國首創類公共化政策，讓公私托嬰月費一致等，提升台東縣出生人口。去年出生人口數，台東為全國唯一逆勢成長縣市。