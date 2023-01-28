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台東買電動機車補助1.7萬 限額400名 即日線上申請

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東購買電動機車補助最高1.7萬，限額400名，即日起線上申請。圖／台東縣政府提供
台東購買電動機車補助最高1.7萬，限額400名，即日起線上申請。圖／台東縣政府提供

台東縣112年新購電動機車補助即日起接受申請，補助認定期間自今年1月1日購買發票日期起，至申請額滿或今年的11月30日為止，其中花東基金加碼補助1萬元、限400輛，另經濟部工業局補助7000元，一般民眾汰舊換購電動機車最高可補助1萬7千元，採線上申辦，網址：http://es.fundot.tw/ 。

台東縣政府表示，台東在去年榮獲「低碳永續家園評等與分級認證」縣市層級最高級「銀級」評等認證，是各項低碳淨零的行動策略努力推動成果，其中持續推動電動機車的購車補助，是重要策略之一。

行政院訂出2040年起新售車款將不再有燃油車，並持續轉型為電動化或其他能源車。為鼓勵縣民盡早參與運具電氣化，縣府持續向中央爭取花東基金加碼購車補助1萬元，鼓勵響應低碳綠生活，減少交通工具產生的空氣污染物，維護台東的美好環境。

縣環保局說明，今年度花東基金加碼補助1萬元部份，限量400個名額，申請條件包括，新購電動機車車主必須年滿18歲，且需設籍台東滿4個月以上，而以前皆未曾申請過花東基金補助者。

購車發票為設籍台東縣境內的車商開立，申請車輛務必至台東監理站掛牌，並認明經濟部TES標章，詳細補助辦法網址：http://es.fundot.tw/ 或上台東縣環境保護局網頁或搜尋臉書粉絲專頁「臺東縣電動機車購買補助申請資訊」查詢，任何電動機車購車補助問題，可洽詢：089-238649。

台東 電動機車

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