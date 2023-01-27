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宜蘭溪南輔具資源中心設立 羅東聖母醫院擴大服務

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣衛生局長照所溪南輔具資源中心，位於羅東聖母醫院馬仁光紀念大樓1樓，1月1日成立。圖／宜蘭縣衛生局提供
宜蘭縣衛生局長照所溪南輔具資源中心，位於羅東聖母醫院馬仁光紀念大樓1樓，1月1日成立。圖／宜蘭縣衛生局提供

羅東聖母醫院長年推動身心障礙者輔具服務，去年與縣府衛生局長照管理所合作，由長照所在馬仁光大樓設置溪南輔具資源中心，今年1月1日啟用，將服務對象由醫院病患擴大到整個溪南，提供輔具展示與借用等服務。

長照所長游淑靜指出，宜蘭縣有3萬1000多名身心障礙者，溪北、溪南約各占一半，位於溪北的宜蘭輔具資源中心10年前成立，溪南地區卻一直沒有，去年與羅東聖母醫院合作，在聖母醫院原有輔具機構的基礎上，成立溪南輔具中心。

聖母醫院表示，院方深耕長照已久，民國106年馬仁光紀念大樓竣工後，就有輔具資源服務，以院內病患或居家個案為主，一直想擴大服務對象，與長照所一拍即合，在原有獨立空間的基礎上成立溪南輔具中心，將惠及溪南所有有需要的民眾。

輔具中心提供輔具展示、諮詢、評估、適配、檢核、使用訓練、追蹤、維修、回收與借用等服務，全縣還有5處輔具據點，每周會有半天到1天治療師駐點服務，另有10處輔具便利站，提供輔具展示與諮詢相關服務，以及免費的二手輔具借用。

長照所表示，後續將透過溪北溪南雙核心輔具中心，為大同、南澳原鄉地區提供在地化服務；聖母醫院指出，院方從43年起推行原鄉巡迴醫療服務，並在四季、寒溪、南澳與澳花設有復健站與便利站，方便輔具租借，未來會在擴大服務的基礎上，主動協助就醫成本較高的原鄉民眾。

溪南輔具中心提供輔具展示、諮詢、評估、適配、檢核、使用訓練、追蹤、維修、回收與借用等服務。圖／宜蘭縣衛生局提供
溪南輔具中心提供輔具展示、諮詢、評估、適配、檢核、使用訓練、追蹤、維修、回收與借用等服務。圖／宜蘭縣衛生局提供

長照 南澳

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