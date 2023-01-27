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春節假期將結束 基隆傳統市場初六、初七陸續開市

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
春節10天連假即將結束，基隆市各傳統市場昨天有部分營業，今天初六及明天初七都陸續開市。記者游明煌／攝影
春節10天連假即將結束，基隆市各傳統市場昨天有部分營業，今天初六及明天初七都陸續開市。記者游明煌／攝影

春節10天連假即將結束，基隆市各傳統市場昨天有部分營業，今天初六及明天初七都陸續開市，市府產發處表示，民眾雖然已於年前採購，但經多日假期，很多生鮮等都已吃得差不多了，歡迎大家至市場補貨。

基隆市傳統市場除仁愛市場部分攤商未於春節期間休息，各傳統市場配合春節期間休市。其中果菜市場、成功市場（蔬果）、七堵市場、源遠市場、調和市場、祥豐市場以及百福市場初六開市。

初七開市的市場則有信義市場、成功市場（生鮮）、西定市場與安和市場，請民眾注意市場開市的時間，避免向隅。

成功市場主委陳世平說，成功市場1樓為蔬果專賣區，配合果菜市場初六開市開始營業；但2樓的生鮮專區則需要配合崁仔頂以及肉品等批發市場的開市時間，因此要延到初七才有新鮮的貨源。

信義市場主委羅卓永表示，基隆的傳統市場為了提供新鮮的貨源，因此都必須配合台北批發市場的供貨時間。除了部分攤商春節期間會另行安排家庭活動，開市的時間會稍微延後之外，大部分的攤商初七正式開始營業。

仁愛市場主委王泓四則表示，仁愛市場1樓攤商在年節期間雖有部分休息，但亦有攤商持續營業。2樓美食及日用品區則因過年假期期間有許多遊客慕名前來，大多數攤商會照常營業，彌補前兩年因受到疫情影響所造成的損失。

產業發展處處長林鼎超表示，基隆傳統市場提供新鮮食材，也充滿人情味，歡迎到傳統市場安心採購消費。

傳統市場 基隆 春節

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