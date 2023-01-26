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浪大不在乎變「關島5日遊」 綠島遊客趁長假享受好風光

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
東北季風影響，台東到綠島和蘭嶼間客輪，年初三、初四停航2天，今恢復行駛，載滿遊客進入台東富岡港。記者卜敏正／翻攝
東北季風影響，台東到綠島和蘭嶼間客輪，年初三、初四停航2天，今恢復行駛，載滿遊客進入台東富岡港。記者卜敏正／翻攝

東北季風影響，台東綠島和蘭嶼間客輪，年初三、初四停航2天，今恢復行駛，載滿遊客和在地鄉民進入台東富岡港，雖然預估後天可能再受天候影響停航，仍有不少遊客今搭船到綠島旅遊，年輕遊客直言現在放假，「綠島3日遊變關島7日遊」也無妨。

從綠島回台東富岡的客輪，今天中午嗚笛進港，船上滿滿遊客拿著大包小包行李下船，碼頭上也排滿數百名等待搭船進綠島遊客，下船遊客坦言，強烈東北季風加上這兩天天候不佳，船停駛、被「關島2天」只能延後返台，但春節假期到綠島玩，呼吸新鮮空氣就很開心。

陳姓大學生和同學今天準備搭船到綠島旅遊，他直言目前還在放寒假，原本就安排到綠島玩3天，雖然船公司表示後天可能不開船，他和同學討論後覺得無所謂，如果真的停航、就把綠島3日遊變成關島5日遊，好好享受自在的離島假期。

住綠島的台東縣觀光協會理事長李數奼表示，年初三初四原本是綠島遊客最多的時候，但前兩天氣候不好、打亂遊客行程，島上觀光客只剩數百人，台東往來綠島今天有3班船，明天上午也有3班船，但因天候不佳，預計明天中午以後將停駛2天。

李數奼說，綠島有許多明媚自然風光，遊客如果時間不趕、其實可以多住幾天，吹風看海、走訪綠島傳統村落，住在島上放空、放鬆心情，細細品味綠島生活的美好。

東北季風影響，台東到綠島和蘭嶼間客輪，年初三、初四停航2天，今恢復行駛，載滿遊客進入台東富岡港。記者卜敏正／翻攝
東北季風影響，台東到綠島和蘭嶼間客輪，年初三、初四停航2天，今恢復行駛，載滿遊客進入台東富岡港。記者卜敏正／翻攝
東北季風影響，台東到綠島和蘭嶼間客輪，年初三、初四停航2天，今恢復行駛，載滿遊客進入台東富岡港。記者卜敏正／翻攝
東北季風影響，台東到綠島和蘭嶼間客輪，年初三、初四停航2天，今恢復行駛，載滿遊客進入台東富岡港。記者卜敏正／翻攝
東北季風影響，台東到綠島和蘭嶼間客輪，年初三、初四停航2天，今恢復行駛，載滿遊客進入台東富岡港。記者卜敏正／翻攝
東北季風影響，台東到綠島和蘭嶼間客輪，年初三、初四停航2天，今恢復行駛，載滿遊客進入台東富岡港。記者卜敏正／翻攝

綠島 台東 關島

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