全市唯一...基隆廟口行人專用時相 謝國樑指示研議增設

基隆市廟口夜市出入口的愛三路口交通號誌，有「行人專用時相」，基隆市長謝國樑認為能讓行人過馬路更安全。基市府交通處長王圳宏今天說，人潮多且附近要有大量停車空間，或是公共運輸量能大，比較有設置必要。目前僅廟口設置，未來城際轉運站啟用，會觀察人車狀況再做規畫。

謝國樑17日拋出農曆過年期間加強行人友善措施，除夕到大年初三由王圳宏和市警局長張樹德陪同，前往多處路口了解慰勉執勤員警及了解成效。愛三路廟口夜市出入路口號誌有「行人專用時相」，人車分流，謝國樑指示交通處研議能否擴大辦理。

王圳宏表示，行人專用時相緣自台北市建國花市、信義計畫區，首要考量是人潮比較多的時段，管制人車分流才有意義，讓行人快速、安全的通過。其次是周遭要有大量的停車位，像建國花市旁大安森林公園有地下停車場。或是公共運輸量能要大，例如信義計畫區有捷運，才有辦法這樣做。

王圳宏說，基隆平日人沒那麼多，比較沒有設置行人專用時相的急迫性。像台北建國花市路口號誌，平日也沒有行人專用時相。