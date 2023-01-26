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影／過年好旺！ 伯朗大道烤香腸備10天肉料 3天賣光光

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
羅淑貞今年帶家人到伯朗大道旁試賣烤香腸，10天肉料、3天賣光光。記者卜敏正／翻攝
羅淑貞今年帶家人到伯朗大道旁試賣烤香腸，10天肉料、3天賣光光。記者卜敏正／翻攝

花蓮玉里老店羅家香腸過年到台東伯朗大道試賣，準備300斤香腸、600斤大腸、100斤鹹豬肉共10天肉品，沒想到年初三就全部賣完，業者說「沒想到買氣這麼旺」，因為過年不殺豬、想賣也沒貨，只能提早休息跟大家一起放年假。

花蓮玉里羅家香腸曾是地方著名香腸老店，20年前負責人離世後，家中兩個兒子無意接手，女兒羅淑貞雖然從小跟著父親醃肉、灌香腸，但嫁到台東池上為了照顧家庭也沒有能力接手，近期才決定試作、試賣。

羅淑貞表示，從小跟著父母親灌香腸、醃肉，用肉要求、配料、製作工法都相當熟悉，平日也會做些香腸、鹹豬肉給家人朋友品嘗，大家都讚不絕口，鼓勵她重出江湖，但過去20年忙著家庭孩子哪有時間。

她說，直到今年因為有10天連假、孩子們也放假，她才決定「試看看」，利用假期前3天買肉、醃製肉料，共準備300斤香腸、600斤大腸、100斤鹹豬肉，借友人在台東伯朗大道相框旁空地，年初一開始試賣。

羅淑貞說，年初一上午9點多擺攤試賣，原本只帶了30斤香腸、60斤大腸及若干鹹豬肉，剛開始還沒什麼人，沒想到接近中午時人潮一波又一波，烤香腸香味吸引許多遊客，30斤很快就賣完了，只能不斷補貨，還有人吃完後再來買、稱讚好吃，到了年初三下午4點，所有材料都賣完了。

羅淑貞說，真的沒有想到賣烤香腸生意這麼好，家人連烤3天都累壞了，年初四後開始放年假，但這次試賣讓她對傳承父親手藝更有信心，正在評估何時回玉里，繼續傳承父親的烤香腸美味。

伯朗大道人潮滿滿，烤香腸10天肉料、3天賣光光。記者卜敏正／翻攝
伯朗大道人潮滿滿，烤香腸10天肉料、3天賣光光。記者卜敏正／翻攝
羅淑貞今年和家人到伯朗大道試賣烤香腸，10天肉料、3天賣光光。記者卜敏正／翻攝
羅淑貞今年和家人到伯朗大道試賣烤香腸，10天肉料、3天賣光光。記者卜敏正／翻攝

台東 伯朗大道 花蓮

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