謝國樑新春馬不停蹄 路口宣導行人安全 臉書推基隆美食

基隆市長謝國樑在農曆春節連假，有計畫的做了兩件事。從21日（除夕）到24日（大年初三），天天到路口慰勉執勤員警，宣導保障行人安全。另外從24日晚間到今晚，連續3天在臉書粉絲專頁播放走訪在地美食影片，希望號召更多遊客來基隆觀光消費，提振在地經濟活力。

謝國樑17日主持市政會議，拋出農曆過年期間加強行人友善措施，兩天後宣布春節期間，他將到12處路口視察執行情形，希望民眾都能安全過年。

新春期間，謝國樑由交通處長王圳宏、市警局長張樹德等人陪同分赴多處路口了解推廣及執行成效。除了呼籲汽機車駕駛人行經路口應禮讓行人，有人建議愛三路廟口夜市出入路口，人車分流的「行人保護時相」，應推廣到更多路口，謝國樑表示認同，指示交通處研議。

今年春節連假長達10天，市府團隊想出不少點子。謝國樑除了視察行人安全勤務，他的臉書粉絲專頁24日（初三）開始到28日（初七），連續5天每晚8點播出新春特輯，前3天推薦謝愛吃的在地美食，協助開拓基隆美食觀光市場，後兩天由市府團隊接力登場。

謝國樑第1天推薦的店家是中山區西定路的東家館，他吃了蔥油餅、餛飩湯和荷包蛋，邊吃邊讚美，最後不忘提及基隆還有周家蔥油餅等其他店家可供選擇。

昨晚謝國樑帶領粉絲造訪孝二路丸角咖啡，除了品嘗咖啡，他在丸角最喜歡吃甜不辣三明治。既然來到孝二路，謝國樑也在影片中介紹「委託行」的歷史，提及小時候會到委託行買一般市面少見的糖果。

今晚謝國樑推出小吃美食第3回，明天（初六）由副市長邱佩琳接手，她將和民政處長張淵翔、綜合發展處長林麗蟬、環保局長馬仲豪，在基隆區漁會食育廚房教室進行料理PK大賽，以基隆在地漁產品一決高下。