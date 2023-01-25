宜蘭傳統藝術園區初四迎神 跋杯祈平安
今天正月初四迎神日，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區上午迎神，文昌帝君、工藝祖師爺、戲曲祖師爺等神明在三獻禮儀式中回到園區「開工上班」，傳藝園區今明兩天也推出「錢兔似錦 跋杯祈福幣」的活動，邀請民眾一同向文昌帝君拜年祈平安。
民眾可以通過在園區內消費588元、購買全聯福袋或住宿園區內煙波飯店三種方式，取得到文昌祠跋杯的資格，於上午10時到12時、下午2時到4時跋杯，擲得聖杯可以獲得每日限量600份的紀念福幣，笑杯也能拿到紅包袋。園區表示，最重要的是透過這個活動，和文昌帝君互動祈福。
來自桃園的張小姐是第1位獲得福幣的幸運兒，她們一家今晨5時就從家裡出發，特地到宜蘭傳藝園區走春，孩子們看到傳統迎神儀式覺得非常特別，又拿到文昌帝君賜福的福幣，新的1年就有好的開始。
傳藝園區指出，今年人潮沒有受到寒流影響太多，連假期間每天有破萬人入園，大多是全家一同來走春。明天初五開市，跋杯活動繼續，還會有福利熊、虎利和財神爺快閃踩街，下午3時到3時半醒獅鼓陣與電音三太子會繞行園區，最後到廟埕廣場表演，歡迎大家入園同樂。
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