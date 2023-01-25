神秘小鬼湖濕地 流傳人蛇戀故事

位於大武山自然保留區內的小鬼湖溼地，是台灣最原始高山湖泊，不僅是動植物天堂，也是魯凱族的聖地，流傳著巴冷公主人蛇戀的故事。

小鬼湖濕地位於屏東縣霧台鄉與台東縣卑南鄉交界上，中央山脈南段拉嘎拉嘎爾山西南方，海拔2050公尺，面積18.02公頃，湖面長約800公尺，寬度最大約113公尺，周長則約1.99公里，面積達5.13公頃，平均深度0.76公尺，最深處約1.5公尺。

林務局台東林管處文獻資料，小鬼湖附近包括大鬼湖、紅鬼湖、藍湖生態豐富，農委會於民國77年將這地區劃入大武山自然保留區，81年林務局再將大、小鬼湖間地區劃為雙鬼湖國有林保護區，89年劃設為「雙鬼湖野生動物重要棲息環境」，107年劃為國家級濕地。

小鬼湖溼地最近的生態調查是台東林管處委託屏東科技大學森林系王志強教授主持的「109-110年度小鬼湖重要濕地國家級基礎調查」。

調查結果，記錄到記錄11科23屬23種哺乳類，其中包含台灣黑熊、台灣山羊等5種保育類。鳥類共記錄20科39屬41種，有林鵰、雄鷹等25種屬保育類。爬蟲類記錄2種。兩生類共記錄3科5屬5種；魚類2科2屬2種；物方面則有78科118屬158種，其中10種紅皮書植物。

在這次調查在小鬼湖內捕捉到鯉魚與泥鰍。台東林管處長吳昌祐說，在文獻回顧中，小鬼湖過去並無魚類資源記錄，直到民國68年屏東縣政府才在小鬼湖野放鯉魚、鯰魚、草魚，從歷年來的調查，研判只有鯉魚在小鬼湖活下來。

至於為何出現泥鰍，王志強在報告中認為，泥鰍過去並無野放記錄，然泥鰍為台灣低海拔物種，推測小鬼湖中泥鰍因屬人為流放所致。

小鬼湖成為動植物的天堂，魯凱族的巴冷公主人蛇戀故事意外為這豐富的生態撐起了保護傘。「巴冷公主」口傳歷史有很多版本，已過世的文史工作者、前台東縣卑南鄉東興新村 （達魯瑪克東魯凱族）長蘇金成整理東魯凱族版本。

人蛇戀神話發生在肯杜爾時期。魯凱族大頭目朗拉目的愛女巴冷公主，在小鬼湖 （黛登呢勒湖）邂逅溫柔多情的美男子「阿達里歐」，兩人陷入熱戀，提親那天，阿達里歐率領龐大的相親團卻是山裡飛禽走獸和一隻巨大百步蛇。

原來「阿達里歐」是看管雙鬼湖的百步蛇王化身，大頭目及部落長老因而反對婚事，但不敢得罪百步蛇王，於是開了嚴苛條件，必須以「七彩琉璃珠」當聘金，七彩琉璃珠生於大海，住在高山的百步蛇王為了巴冷公主，千辛萬苦從高山到大海取得「七彩琉璃珠」，順利迎娶巴冷公主。

百步蛇王娶巴冷公主後，帶巴冷公主投入小鬼湖，從此未再現身。魯凱族人於是將小鬼湖視為聖地，留下族人不得在雙鬼湖周圍狩獵、也不可喧嘩的傳統禁忌。

後來，小鬼湖也成為魯凱族往生後，靈魂的最後歸宿。蘇金成的母親蘇秀蘭往生前，告訴子孫，不要難過，她往生後，靈魂會拜訪親友，接著回到小鬼湖和祖先團聚。

另外也有版本，巴冷公主和蛇王是消失在大鬼湖，小鬼湖是巴冷公主生的小孩；也有傳說，貴族的女子在大鬼湖邂逅異族男子，進而相戀，但遭到族人反對，兩人投河殉情。

但不管是哪種傳說，大小鬼湖都被魯凱族人視為「聖湖」，除了淒美的人蛇戀和殉情故事外，也是祖靈的歸宿，也因此衍生了很多的禁忌，意外讓小鬼湖成為保育天堂。

過去幾年台東達魯瑪克魯凱年輕人經常組隊帶著長輩回到大小鬼湖，107年完成東魯凱族傳統領域調查和劃設。