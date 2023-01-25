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花蓮馬太鞍濕地 緊繫光復鄉和原民歷史

中央社／ 花蓮縣25日電

花蓮馬太鞍濕地被劃為國家級濕地範圍約6公頃，然含括馬錫山下的湧泉沼澤、芙登溪及周邊土地等面積約177公頃，部落頭目黃福順說，馬太鞍的文化發展緊繫著光復鄉和原民歷史。

馬太鞍是內陸自然濕地，沼澤地形不但提供了多種特色植物的成長環境，而且孕育了充滿生活智慧的原住民文化；具有民風純樸、族群凝聚、休閒資源豐富等條件。

光復鄉拉索埃部落頭目黃福順投入馬太鞍濕地導覽解說已逾15年，對濕地環境熟悉的他還成立生態解說班，經常帶領一批批有興趣的民眾講述馬太鞍濕地的前世今生。

黃福順接受中央社記者訪問表示，馬太鞍濕地是世居光復鄉馬太鞍部落阿美族人的傳統生活區塊，濕地造就許多不同的水域環境，豐饒多樣的生態提供部落族人的生活所需，早年曾是阿美族人的漁場、獵場。

68歲黃福順提及過往，清領時期馬太鞍濕地是種植稻米的，後來有人放牧養牛，曾一度有6、7戶農戶養豬，豬圈排出廢水等造成土質太鹹，以致讓居民放棄種稻。成為國家級濕地後，如今生態逐漸恢復；有部分私有地開始種蓮花採菱角、種茭白筍等經濟作物。

此外，最具特色的是當地阿美族人傳承與自然共存的傳統智慧，在不竭澤而漁的原則下，設計出一套捕魚蝦的陷阱網，在阿美族語中稱為「巴拉告」（Palakaw）的生態漁法，意思是「讓魚棲息的池塘」，永續利用河川生態資源，使得當地的水域多樣性不至於遭受破壞。

在附近經營欣綠農園的朱進郎特別在園區設置「巴拉告」的漁法體驗與解說，他說明，取材大自然中的竹筒及樹枝，底層綑綁整排中空的大型竹筒，讓底棲性魚類如鰻魚、鱔魚、土虱等棲息；中層是九芎樹枝，讓小魚小蝦能夠穿梭其中，上層再放小竹筒並覆蓋樹葉遮蔽部分陽光，讓魚蝦安心入住。巴拉告放在水池或溪流中，經過一段時間後，移開九芎就可以網撈漁獲。

朱進郎24歲時返回家鄉，與阿美族人一起推動馬太鞍地區之美，如今女兒嫁給阿美族人，朱進郎當了阿公，父女愛家愛鄉、共同為馬太鞍濕地休閒農業區盡心盡力。

馬太鞍濕地休閒農業區有近百種水生植物、昆蟲、鳥類等，隨四季不同變化，春天能欣賞多樣蝴蝶翩翩起舞；夏天能欣賞復育成功的螢火蟲悠遊溪畔，伴著蟬鳴及盛開的蓮花美景；秋天是蛙類繁殖的季節，蛙鳴猶如大自然交響樂；冬季是候鳥南下避冬的棲息地。

濕地 阿美族

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