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漫步台南落羽松秘境 尋訪紙塑小精靈

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局美學班以回收保麗龍、紙製成的紙塑品，布展在六甲區落羽松林。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局美學班以回收保麗龍、紙製成的紙塑品，布展在六甲區落羽松林。記者鄭惠仁／翻攝

台南市六甲區落羽松林是熱門走春景點，今年走在落羽松林裡還會發現南瓜馬車、糖果屋、綠野仙蹤系列等可愛的公仔，這全是環保局美學班以回收保麗龍、紙製成的紙塑品，農遊客到六甲賞落羽松秘境及花海，別忘了欣賞這些具巧思與創意的環保美學裝置作品。

環保局表示，六甲區公所已連續兩年訂製環保美學作品，一件是以虎年生肖為主題所打造的吉祥物「稻鶴小虎」(手捧火鶴花與手握稻穗)，後續又以在地農產火鶴花及落羽松發想，製作「火鶴花瓶」，意喻祈福平安，兩件客製化作品受到民眾高度好評，紛紛拍照、打卡。今年區公所新春期間在落羽松林一帶推出「來稻六甲松鶴玩．悠遊浪漫落羽松」活動，特地向環保局借了17件紙塑作品布展，這些作品隱藏在2.7公頃落羽松季活動的花海中，等您來尋寶。

南市環保局於2007年成立美學班，推動全國首創的「垃圾美學」即「環保新美學」，以倡導環保生活化及資源循環再利用觀念，陸續以回收保麗龍、碎紙、窗簾布或沙發皮邊角料進行回收藝術創作，其中以保麗龍及碎紙製成的紙塑公仔最受歡迎，2016起開放各單位借用展出，有效減少活動所產生的垃圾，一年約可回收再利用3噸的廢棄物。

環保局長許仁澤表示，去年美學班已協助5處公私單位製作了近30件的客製化紙塑公仔，如海安路啤酒節串燒，保署巡田水馬桶獎座化、各式鳥類客製化、黑面琵鷺、南瓜及西瓜桌椅、海巡署南部分屬虎年吉祥物製作等。希望今年有更多公、私立單位辦活動時租用與訂製紙塑公仔，節能又減碳。若想製作屬於自己的紙塑公仔或租用各式紙塑作品，可電洽美學班(06)257-4207，或至資源回收全民動起來網站查詢。

台南市環保局美學班以回收保麗龍、紙製成的紙塑品，布展在六甲區落羽松林。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局美學班以回收保麗龍、紙製成的紙塑品，布展在六甲區落羽松林。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局美學班以回收保麗龍、紙製成的紙塑品，布展在六甲區落羽松林。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局美學班以回收保麗龍、紙製成的紙塑品，布展在六甲區落羽松林。記者鄭惠仁／翻攝

落羽松 火鶴花 保麗龍

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