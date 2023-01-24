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寒流急凍農漁損傷 宜蘭縣府籲農漁畜友做好防寒動作

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
寒流急凍，恐造成農漁損傷，宜蘭縣政府籲農漁畜友做好防寒措施。圖／縣府提供
寒流急凍，恐造成農漁損傷，宜蘭縣政府籲農漁畜友做好防寒措施。圖／縣府提供

這波寒流來得快又急，中央氣象局預報從今天起至26日清晨受到強烈的大陸冷氣團影響，各地天氣嚴寒，宜蘭將出現持續10度左右或6度以下低溫，縣政府提醒農友做好防寒這幾個動作，減少農業損害。

在農作物方面，針對蔬菜要設置防風牆或利用不織布、塑膠布等覆蓋，並隨時清除布上積水，防低溫凍傷；秧苗部分，水稻育苗場選擇避風處或設置防寒防風牆，並利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的秧苗，隨時清除布上積水，寒流離境後立即掀開塑膠布，對於已經插秧的田區，灌溉水宜較深，氣溫回升後再恢復正常水位。

針對果樹部分，迎風面設置防風設施，加強果園灌水、噴霧、覆蓋，並包裹樹幹或果實套袋；受害花、果應立即疏除，並修剪寒害枝條與葉片；花卉要檢查例加溫機及發電機燃油存量，並試運轉，簡易塑膠布溫室四周加設防風塑膠布保溫。

養殖漁業方面：在魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝的保溫、防寒及加溫等設備；低溫其間避免擾動水體，暫停投餌及避免無謂地開關水等；另不耐寒魚種應做好防範措施，包括魚塭搭蓋防風棚及加強保溫、防寒等設備。

畜禽類業方面：加強畜禽及幼畜禽保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜禽舍溫溼度，保持通風的環境並防範冷風的侵襲，以避免損失。

縣政府提醒有關災害查報，由各鄉鎮市公所農情災害查報人員巡視災區即時回報，若農友們遭受農作物損害，也請主動向在地公所反映，以利縣府彙整災情，陳報中央爭取救助及輔導措施。

低溫 寒流 宜蘭

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