友善行人環境 謝國樑今慰問執勤員警
基隆市長謝國樑為打造友善行人環境，今日前往安樂區慰問在寒流中執勤的員警，他呼籲所有的汽機車駕駛人，行經路口、行人穿越線時一定要禮讓行人，在春節後他仍會持續要求警方加強宣導及取締，希望建立對行人更加友善的交通環境。
謝國樑在春節期間先後前往仁愛、信義及七堵區視察執行情形，今日上午是入冬以來最強寒流來襲，謝國樑與交通處長王圳宏、警察局長張樹德等人前往安樂區安樂路二段郵局前觀察當地的交通狀況。
因今日寒流發威，戶外氣溫驟降，路上行人不多，謝國樑叮囑警方可視情況縮短勤務，不要讓員警受凍；基隆市府重申，春節期間重點路口都會有員警執行宣導或取締，呼籲車輛駕駛經過路口、行人穿越線時友善禮讓行人。
謝國樑說，雖然道路交通管理處罰條例早已明文規定汽機車應禮讓行人，但路口人車爭道的情形仍屢見不鮮，基隆市府在春節期間加強宣導及執法，希望與所有的市民朋友共同攜手努力，建立更為友善的行人環境。
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