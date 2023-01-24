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花蓮富里隱世秘境 宛如電影「臥虎藏龍」場景

中央社／ 花蓮縣24日電
花蓮縣富里鄉羅山村一座山丘上種滿竹子，因無人管理淪為人跡罕至的山林；如今變身「里山竹林散步道」，蜿蜒石階穿過疏伐後的竹林，陽光灑落竹葉間形成的明暗光影，營造出電影場景般氛圍，成為新秘境。 中央社
花蓮縣富里鄉羅山村一座山丘上種滿竹子，因無人管理淪為人跡罕至的山林；如今變身「里山竹林散步道」，蜿蜒石階穿過疏伐後的竹林，陽光灑落竹葉間形成的明暗光影，營造出電影場景般氛圍，成為新秘境。 中央社

花蓮富里鄉羅山村的里山竹林散步道近期完成，村內逾60公頃的竹林荒廢20餘年，曾盛極一時的傳統竹編手工藝也消失，在社區與農會協力下，打造出宛如電影「臥虎藏龍」場景。

羅山村大魚池旁一座山丘上種滿竹子，因無人管理淪為人跡罕至的山林；如今變身「里山竹林散步道」，蜿蜒石階穿過疏伐後的竹林，陽光灑落竹葉間形成的明暗光影，營造出電影場景一般，成為富里鄉的新秘境。

羅山村是全國第一個有機示範農村、全國第一個有機米出口產地，地處海岸山脈四面環山，遠離塵囂，保有純樸的農村風貌。

羅山社區發展協會理事長林益誠說，整個竹林含括私人土地和公有地，取得所有權人同意後，由農會和附近東富禪寺的釋傳開師父發心整理成步道公園，將這麼美的地方公開給全國民眾看到、遊覽。

林益誠指出，社區也配合林務局推動「里山倡議」資源再循環精神，將砍下的竹子再循環利用，製作竹醋液、竹炭使用。

富里鄉農會總幹事張素華表示，東富禪寺的釋傳開師父是厲害的庭園造景魔術師，富里的許多綠美化造景都出自他的巧手，包括六十石山山腳下綠地、幸福廣場旁的綠地，以及新完成的羅山村竹林散步道等。

張素華說，希望建置屬於富里農村的自然美景，活化荒廢20餘年的竹林，打造處處是美景的富里，更希望富里除了有好的農產品，更是一個適合民眾可以深度旅遊的地方。

富里鄉羅山村擁有超過60公頃以上竹林，曾是生產斗笠、竹筍、建材的產地，由於產業變化及人口外移，多年來竹林早已荒廢許久，為了解決這個問題，近年富里鄉農會與羅山社區、花蓮縣政府、花蓮林管處、農委會等單位合作，疏伐竹林。

另一方面，社區發展協會等人員前往西部的竹山、草屯、關廟等竹產業重鎮考察，終於讓竹林有了新的方向。開闢竹林散步道，串連起羅山各景點，再創富里鄉旅遊發展的新契機。

花蓮縣富里鄉羅山村「里山竹林散步道」，蜿蜒石階穿過疏伐後的竹林美景相當吸睛，羅山社區發展協會理事長林益誠說明整理過程，他表示要將這麼美的地方公開給全國民眾遊覽。 中央社
花蓮縣富里鄉羅山村「里山竹林散步道」，蜿蜒石階穿過疏伐後的竹林美景相當吸睛，羅山社區發展協會理事長林益誠說明整理過程，他表示要將這麼美的地方公開給全國民眾遊覽。 中央社

花蓮縣富里鄉羅山村整理竹林，新開闢「里山竹林散步道」，串連起羅山瀑布、泥火山、大魚池等景點，再創富里鄉旅遊發展的新契機。 中央社
花蓮縣富里鄉羅山村整理竹林，新開闢「里山竹林散步道」，串連起羅山瀑布、泥火山、大魚池等景點，再創富里鄉旅遊發展的新契機。 中央社

農會 花蓮 電影

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