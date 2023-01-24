饒慶鈴：中央努力不夠 請正視台東鳳梨釋迦農生計

台東縣長饒慶鈴、縣議員楊招信，今天到卑南鄉初鹿為春節假期「好釋攏抵迦」市集小農打氣、為農民請命，直言「中央努力不夠」，請正視台東鳳梨釋迦農民生計，也鼓勵全國遊客台東旅遊，品嘗香甜鳳梨釋迦。

饒慶鈴表示，今年鳳梨釋迦價格一直不佳，縣府除持續推展通路，因過年期間貨運暫停，也鼓勵農民參與春節「好釋攏抵迦」市集，在各路段、住家空地不影響交通狀況下擺攤，銷售自家農產品，但她也坦言「小農市集並無法大量銷售」。

「請中央正視台東釋迦農生計！」饒慶鈴說，縣府請中央加強推「減產、轉作、加工」，但過去一年中央努力不夠，如果努力夠的話、價格絕不會這麼低，期許中央持續努力推動，也期許中央讓台東鳳梨釋迦及各農產品，都能銷售、出口到中國大陸或世界各國。

楊招信表示，目前正值鳳梨釋迦產季、品質極優，果肉有鳳梨果香、清甜好吃，因為無法銷售到大陸市場，近期價格跌了不少，但也是民眾品嘗鳳梨釋迦最佳時機。

楊招信說，縣府深深了解農民辛苦，縣長日前還到新加坡開拓國際市場，但他和許多農民都期許，中央能看見、感受農民辛苦，能夠和對岸好好談，如何讓台灣優質農產品能賣到中國大陸，重啟兩岸農產品市場，讓台灣優質農產品能夠有好價錢。