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寒流來 宜蘭清水地熱大受歡迎遊客為搶車位半夜睡車上

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
初三過年的外出旅遊人潮，加上天冷也沒什麼雨，宜蘭清水地熱一早就擠滿遊客。圖／縣府提供
初三過年的外出旅遊人潮，加上天冷也沒什麼雨，宜蘭清水地熱一早就擠滿遊客。圖／縣府提供

大年初三外出旅遊潮，宜蘭清水地熱遊憩區只收停車費，農曆年假期間大受歡迎，遊憩區250個車位停滿就管制入園， 部分遊客為了搶停車位，半夜睡在車上。園區表訂9點開門，今天上午8點53分車位就被停滿，啟動停車管制措施。

寒流來襲，清水地熱遊憩區的地熱水可以煮蛋、煮玉米及泡腳，整個園區暖呼呼，停車按次計費，每停一次50元，CP值相當高。很多人攜家帶眷、老老小小玩上個大半天才離開，全部250個停車位，停滿就實施一出一進的「總量管制」。

園區表訂9點開門，由於停車場是開放的，有遊客為了搶停車位，半夜提早進入停車場就睡在車上，有人則是一大早跟著排隊。8點多，進出道路就擠滿長長車龍，只好提早開放入園，8點53分停車場滿了。

來自新北的林小姐說，她昨天與家人初二回娘家宜蘭，想說天氣這麼冷，清水地熱遊憩區是熱門首選景點，他們不到7點就出門，還好有搶到停車位，決定在園區吃喝，過中午才會離開。

縣政府工旅處表示，昨天上午9點22分就啟動停車總量管制，今天更早8點53分就被停滿，初三是過年的外出旅遊人潮，加上天冷也沒什麼雨，這幾天清水地熱都很受歡迎，的確有人半夜睡在車上，請注意防寒及民眾配合停車總量管制。

初三過年的外出旅遊人潮，加上天冷也沒什麼雨，宜蘭清水地熱一早就擠滿遊客。圖／縣府提供
初三過年的外出旅遊人潮，加上天冷也沒什麼雨，宜蘭清水地熱一早就擠滿遊客。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱遊憩區9點開園，8點多車輛就大排長龍，等著要入園區。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱遊憩區9點開園，8點多車輛就大排長龍，等著要入園區。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱遊憩區今天上午8點53分車位就被停滿，啟動一出一進的停車管制措施。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱遊憩區今天上午8點53分車位就被停滿，啟動一出一進的停車管制措施。圖／縣府提供

停車場 宜蘭 新北 寒流

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