宜花縣長送執勤員警紅包 慰勉注意安全、保暖

今天是大年初二，許多員警執勤疏導交通，宜蘭、花蓮縣長分別前往慰勉，送紅包感謝員警的辛勞，提醒在維護交通的同時，要留意安全，更要做好保暖工作，讓員警心中暖洋洋。

宜蘭縣長林姿妙今天至礁溪分局慰勉執勤員警辛勞，贈送宜蘭名產養生豆奶給大家補充體力，並送給每位員警「2023歡樂宜蘭年 旺兔迎春」紅包，並提醒執行勤務時務必注意安全，且明天冷氣團南下，天寒一定要注意保暖。

花蓮縣長徐榛蔚昨天偕立委傅崐萁，並在警察局長呂世明的陪同下，前往富世、天祥派出所與保七第九大隊天祥分隊，慰問並送紅包予在春節連假時期堅守崗位的執勤人員。花蓮縣警察局表示，春節不打烊，持續疏導春節大量車流，並維護用路行人的安全。