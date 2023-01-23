退休媒體人圓青春鼓手夢 盼有朝一日能「攻蛋」

退休媒體人蔡福蔭和銀髮族組「太鼓隊」，一圓年輕時想當鼓手夢想；這群銀髮族常受邀在台東大小型活動演出，他們有「攻蛋」夢想，盼有朝一日在台北小巨蛋演出。

「咚咚咚」，隨著流行歌曲「小蘋果」輕快節奏，一雙雙鼓棒整齊畫一地槌起槌落，青春旋律來自台東市朝天宮「聖母娘娘朝天宮樂群太鼓隊」，這群平均年齡68歲的銀髮族舞動鼓棒時，又找回青春活力，彷彿打太鼓讓這群銀髮族秒間返老還童。

「這是我的夢想」，72歲的班長蔡福蔭，外表看起來比實際年齡還年輕。他說，10年前從中國時報退休，6年前找了一些退休人員組成太鼓隊。年輕時想當鼓手的夢想來不及實現，退休後用打太鼓圓了青春夢，「聊勝於無」。

他說，打太鼓好處多多，跟老婆吵架時，可以敲鼓出氣，也可以發洩壓力，因為必須熟背律旋及鼓譜，也可以加強記憶力，防止老人失智，不僅達到運動效果，還可以學習流行歌曲，跟上時代潮流，上台表演也能滿足小小虛榮心。

蔡福蔭說，太鼓隊剛成立時，有93歲和92歲的老奶奶加入，每週練習2小時，從未缺席，學習精神不輸年輕人，現在2名長輩已退休了。

朝天宮太鼓隊目前有20名成員，由朝天宮主任委員葉雲祿領軍，蔡福蔭擔任班長，宋銘祥老師指導，這幾年經常受邀在台東各大小型活動或是社福機構演出，也經常在台東市近郊景點快閃演出，遊客大為驚豔。

蔡福蔭說，朝天宮太鼓隊成立目的是創新宮廟文化，不做八家將等陣頭，希望帶動社區藝文氣息，培養信徒走上文藝氣息，這群銀髮族有個夢，希望能「攻蛋」，有朝一日登上台北小巨蛋演出。