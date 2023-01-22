二結穀倉稻農文化館展東南亞米食 濃濃異國風

台灣社會近幾十年增添東南亞風情，飲食也多元化。宜蘭縣二結穀倉稻農文化館推出展到今年底的「飄洋過海家鄉味－東南亞米食特展」，讓民眾認識異國文化。

展覽有5主題，第1區介紹台灣的東南亞移民文化，探討各時期移民如何影響台灣飲食文化；第2區介紹東南亞各國稻米特色；第3區介紹許多東南亞米食類型；第4區透過東南亞新移民故事，認識米食經驗如何成為大家心中溫暖回憶；第5區介紹東南亞飲食在宜蘭的餐廳。

館方表示，有些東南亞國家長者依然維持以手當餐具傳統，據東南亞史料，5指代表自然5種力量，包括火、空氣、空間、水及土，用5指享用食物也啟動5種自然力量。

米飯搭配上，柬埔寨人會將豬肉放入椰子汁或蒜汁中醃製，最後將烤好的豬肉放米飯上，成為柬埔寨國民早餐；菲律賓人習慣用大蒜炒飯，泰國人炒飯會加上當地盛產鳳梨。

東南亞使用粽葉包括棕櫚葉、芭蕉葉、香蕉葉或班蘭葉等，粽子形狀也不同，像鑽石型印尼粽、正方形與圓筒形泰國粽，而柬埔寨粽、泰國粽與菲律賓粽為長筒形或長方形。

館方表指出，華人配合節慶，也會以米食製作相關料理敬天祭祖，感謝恩賜，如泰國過年時祭祖米食是粽子，方粽象徵土地，圓粽代表上天；印尼人在開齋節當天會準備粽內食物是白色的馬來粽，象徵度過齋戒後的純淨。米飯透過不同料理方式產生不同變化，豐富人類味蕾。