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二手丹寧布動物及森林藝術品 來自家扶媽媽巧手

中央社／ 花蓮縣22日電

花蓮近年有個丹寧布創作展，將二手丹寧布縫成翻車魚、座頭鯨、黑熊等作品，還利用布料色差做成植栽，去年更打造花語森林，這些驚艷藝術品，全來自花蓮家扶中心受助媽媽們的巧手。

花蓮家扶中心成立幸福小舖13年，以社會企業的經營理念，培力獨自肩負照護及家庭經濟重擔的媽媽們學習縫紉技術，販售布製品袋子、裝飾品，近年也與牛仔品牌合作，代工丹寧布加工贈品，提供受助媽媽們彈性工時，讓她們兼顧家庭照顧及生計。

指導老師林玉雯說，目前共有10名媽媽參與，其中通過培訓課程取得「布藝師」身分的受助媽媽有2人，可受僱成為小舖正式員工。

除了平時小舖販售商品，近年來也策劃二手丹寧布創作展，以二手丹寧布料為素材，製作出丹寧座頭鯨、曼波魚、森林造景及植物等藝術品展出，獲公部門、民眾典藏，媽媽們升級為藝術家，更添自信。

身為「布藝師」的小華媽媽是重要靈魂之一，去年展覽除了承擔製作150公分高的丹寧熊，因技術熟練，媽媽們遇到問題，都是先找小華媽媽求助。

小華媽媽回憶這次跟種子老師合作7天才完成的丹寧熊，常因沒縫好、棉花沒塞好，拆掉重做，「連睡覺都夢到在縫丹寧熊」，即便很辛苦也沒有因此更改設計，她說，完工那刻看著丹寧熊「忍不住佩服自己能做出這麼厲害的作品」。

林玉雯說，籌辦展覽過程，為了刺激提供靈感，會帶著媽媽們北上看展，至今舉辦過2主題、3場次展覽，媽媽們也因受到激勵，願意跳脫固定製程，嘗試不同作法及作品，現在每年的展覽已成為媽媽們最期待的大事。

花蓮 家扶中心

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