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站第一線守護台東空氣好品質 卑南溪防制揚塵春節不打烊
河川裸露地被大風吹起的揚塵，是空氣汙染凶手之一，也是人體健康的隱形殺手；台東縣政府環保局攜手水利署第8河川局等單位長年推動卑南溪揚塵防制改善，藉由水覆蓋工法，有效改善河川裸露地的揚塵，春節期間防制揚塵人員持續堅守崗位，隨時掌握卑南溪河床狀況，待命進場修復水覆蓋，守護台東空氣品質，不讓河川揚塵影響居民與遊客身體健康。
縣府環保局說，水覆蓋是卑南溪揚塵防制最有效工法，讓水覆蓋發揮最佳功效，現場工作人員是最重要的一環，他們需要長期在河床中忍受著烈陽高照、冷風吹襲、櫛風沐雨、砂土飛揚等不佳的環境，施作水覆蓋，引水濕潤裸露地，並要隨時留意溪水水量及混濁度，以免溪水暴漲影響作業安全。
環保局說，水覆蓋工作人員以監工及怪手司機為主，由監工指示作業範圍及方式，掌握河床環境變化，維護施作人員作業安全，而怪手司機需具備判識河床地勢、砂石粒徑、溪水流量、規劃圍築土堤高低長短等經驗，才能有效率施作水覆蓋； 目前監工及怪手司機皆有5年以上豐富的水覆蓋施作經驗，在水覆蓋遭受全面沖毀時，能於3周內將水覆蓋區域修復8成，快速有效改善河川揚塵情形，是守護台東空氣品質第一線重要的工作人員。
為持續加強維護水覆蓋功能，避免河川揚塵發生，春節期間工作人員持續堅守崗位，前往卑南溪掌握河床溪水量及水覆蓋狀況，隨時待命進場修復水覆蓋，也感謝勇士辛勞及付出，讓民眾及遊客能享受台東良好空氣品質。環保局呼籲在東北季風期間，居民仍須隨時注意空氣品質，可透過手機APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/）訊息，若河川揚塵發生影響空氣品質時，務必緊閉門窗，外出時配戴口罩，降低揚塵對身體的傷害。
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