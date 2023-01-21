童子瑋籲改善轉運站周邊人行環境 騎樓適度整平
基隆城際轉運站工程進度已超過99%，基隆市議會議長童子瑋說，周邊除應著重改善人行空間，順暢引導人潮到市中心，騎樓高低落差也應適度整平，提供民眾更優質步行空間。
基隆市政府發言人余治明表示，有關城際轉運站周邊人行環境改善，市府將努力爭取預算優先辦理。
童子瑋告訴中央社記者，過去國道、省道及市公車各有候車站，候車空間及動線未妥善規劃，民眾轉乘不便，轉運站完工後，可提供民眾更便捷且舒適候車環境。
童子瑋表示，應增設明確旅遊觀光導覽系統和無障礙環境，更要著重改善到市中心廊帶人行空間，順暢引導人潮到市中心，甚至擴散到委託行、仁愛市場等。
童子瑋說，基隆市政府在忠一路海洋廣場積極打造微笑港灣親水廊帶，但基隆多雨，海洋廣場缺乏避雨設施，不少民眾遇下雨會改走對面騎樓，沿路卻時有機車違停，加上偶有擺攤，原本狹窄騎樓空間更顯侷促，而周遭騎樓高低落差也讓長者苦不堪言。
童子瑋表示，轉運站啟用後，周邊候車人潮勢必轉移到轉運站內，屆時可望大幅降低施工阻力，市府除應適度整平沿路騎樓，擴大人行空間，更要努力給行人舒適步行環境。
民主進步黨籍基隆市議員張顥瀚說，轉運站雖能提高運輸效能，但出入口及站體迴車空間有限，尖峰時段車輛湧入，啟用初期可能出現交通壅塞甚至回堵，衝擊市中心交通樞紐忠一路、孝二路、中山一、二路等交通，基市府應提完整交通配套計畫，避免尖峰時段造成市民不便。
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