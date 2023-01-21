快訊

春節洗碗洗到指紋都沒了...五六七年級女性處境大不同

恐罰1萬8？BMW X6 鬼切掀後車廂成「行動拜年車」高雄警方回應了

刮刮樂怎挑？資深玩家曝「選號邏輯」：是有技巧的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆城際轉運站工程4挑戰 麻花頂棚具特色

中央社／ 中央社
基隆城際轉運站工程頂棚休憩區（圖）由鋼構、木構與屋頂鋼板組成，鋼柱以麻花狀扭轉上升到17公尺後，每根圓柱再分支成3根弧型開花鋼管圓柱，設計或施工都具極高技術性與難度。中央社
基隆城際轉運站工程頂棚休憩區（圖）由鋼構、木構與屋頂鋼板組成，鋼柱以麻花狀扭轉上升到17公尺後，每根圓柱再分支成3根弧型開花鋼管圓柱，設計或施工都具極高技術性與難度。中央社

基隆城際轉運站自開工以來，面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、缺工、多雨和原物料上漲挑戰，基隆市政府和工程團隊克服困難，最快5月啟用，而麻花狀大頂棚更極具特色。

承包商偉邦營造股份有限公司營建2部經理陳齊忠告訴中央社記者，長82公尺、寬28公尺、高17公尺的頂棚休憩區由鋼構、木構與屋頂鋼板組成，結構體柱子為鋼柱，每根由4根圓柱構成1單元，總計16個單元。

陳齊忠說，每單元以麻花狀扭轉上升到17公尺後，每根圓柱再分支成3根弧型開花鋼管圓柱，無論設計或施工都極具高技術性與難度，須精密計算繪圖與加工安裝，超高頂棚更是基隆最大與最高休憩區。

陳齊忠表示，降雨導致工程推進困難，如果誇張地說，「連等地面變乾的時間都沒有」；為設法完成預定工作，團隊在室外搭棚架擋雨，室內如果需乾燥，以大型風扇灌吹因應。

陳齊忠說，工程民國108年8月開工就碰上疫情影響出工率，疫情擴散後，中央政府規定工人工作時要戴口罩，但做工高耗氧，戴口罩影響呼吸，使工人不願到工地，而台商回流建廠，更造成市場搶工，加上基隆多雨，工人不願作為首選；為召募工人，公司提高2成工資，之後更以每日發現金因應。

此外，工程材料也是挑戰；陳齊忠說，以鋼筋為例，開工時鋼筋價格從每噸約新台幣1萬6000元漲到2萬5000元，各類廠商更要求「款到交貨」，資金調度更嚴峻。

基隆城際轉運站自開工以來，面臨COVID-19疫情、缺工、多雨和原物料上漲等挑戰，承包業者陳齊忠（圖）表示，降雨導致工程推進困難，如果誇張地說，「連等地面變乾的時間都沒有」。中央社
基隆城際轉運站自開工以來，面臨COVID-19疫情、缺工、多雨和原物料上漲等挑戰，承包業者陳齊忠（圖）表示，降雨導致工程推進困難，如果誇張地說，「連等地面變乾的時間都沒有」。中央社

基隆 疫情 團隊

延伸閱讀

影／他不會彈鋼琴卻以琴會友 買鋼琴讓民眾免費彈切磋

春節基隆12處路口加強取締 市府籲車禮讓行人

基隆前議員韓良圻詐領助理費893萬判8年 議員兒：太重

基隆春節垃圾清運至除夕夜16處定點 初四恢復正常收運

相關新聞

站第一線守護台東空氣好品質 卑南溪防制揚塵春節不打烊

河川裸露地被大風吹起的揚塵，是空氣汙染凶手之一，也是人體健康的隱形殺手；台東縣政府環保局攜手水利署第8河川局等單位長年推...

基隆城際轉運站最快5月啟用！縫合被鐵路切割市區

「基隆城際轉運站」預計最快5月啟用，基隆市政府觀光及城市行銷處官員說，轉運站縫合被鐵路切割的市區，是基隆再生交通轉運樞紐，也將成為基隆港國門意象新地標。

選票化成愛心 宜蘭縣議員林岳賢捐出選舉補助款做公益

宜蘭縣議員林岳賢兌現競選承諾，把每票30元的選舉補助款全數捐出做公益，還自掏腰包湊足25萬元共捐給4個單位。今天與家樂福...

蘭嶼返鄉交通船疑超載沒位子？海巡：行李物品過多

今天是小年夜，台東不少蘭嶼鄉親搭船返鄉，但卻傳出船公司疑超載，導致乘客沒位子坐，引起抱怨。海巡回應主要乘客行李物品多，並...

春節基隆12處路口加強取締 市府籲車禮讓行人

基隆市長謝國樑今天小年夜走訪安樂及南興市場發放「新基隆，鴻兔大展」紅包，也關切市場路口友善行人工作執行情形。春節期間，警...

宜蘭縣16家診所及35家藥局 初一至初三提供醫藥服務

農曆春節期間，宜蘭縣除了7家急救責任醫院急診不休息，縣衛生局為進一步加強社區醫療服務量能，特別協調16家診所及35家藥局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。