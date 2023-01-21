基隆城際轉運站最快5月啟用！縫合被鐵路切割市區

「基隆城際轉運站」預計最快5月啟用，基隆市政府觀光及城市行銷處官員說，轉運站縫合被鐵路切割的市區，是基隆再生交通轉運樞紐，也將成為基隆港國門意象新地標。

基市府官員告訴中央社記者，城際轉運站完工後，以點狀連結民國104年完工的台鐵基隆火車站南、北站，以線狀串聯107年打通火車站前後站的32公尺寬忠一路及先前通車的40公尺寬中山一路。

基市府官員說，基市府拆除港西街天橋及圓環，港區天際線變開闊，並於南站廣場增建公車亭，調整公車路線，重新梳理市中心及火車站周邊交通動線，轉運站完工後將成為新交通核心地標建築，給市民更方便轉乘空間。

基市府官員表示，轉運站主體為2層樓建物，配置國道客運停靠月台13席、市公車月台12席、候車大廳、旅遊服務中心、戶外花園、電梯、親子廁所及哺集乳室等友善服務空間及建置新指標系統。

基市府官員說，基隆舊火車站結構補強及外觀拉皮後也呈現全新樣貌，藉新建候車頂棚串聯轉運站空間，且因應基隆多雨氣候，候車頂棚結構設計結合鋼材與木材，提供大型半戶外活動休憩空間。

基市府官員說，舊火車站旁廣場串聯國門廣場、海洋廣場和東岸郵輪廣場等基隆港內開放空間，營造友善人本步行環境。