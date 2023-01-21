影／他不會彈鋼琴卻以琴會友 買鋼琴讓民眾免費彈切磋

基隆愛樂人士劉豐盛是一位公務員，他不會彈琴卻喜愛鋼琴演奏，他看到國外很多民眾在公眾場所作即興演出，因此透過相關人士協助，找到一台中古鋼琴放在東岸商圈大廳，以琴會友，讓民眾免費彈奏，讓市民切磋琴藝，分享琴音。

在國外不管是車站或著是公共空間，常看到有民眾在彈鋼琴演奏，分享音樂藝術。基隆東岸商場大廳近半年來也放置了一台鋼琴，任何民眾都可以免費彈奏、表演，不少愛好音樂的民眾、鋼琴素人都會來彈上一曲，讓東岸琴音繚繞。

提供鋼琴的劉豐盛是一位公務員，他不會彈琴卻喜愛鋼琴演奏，他常看到國外民眾在公眾場所作即興演出，因此希望以琴會友，提供民眾切磋琴藝，音樂交流。

議員宋瑋莉說，劉豐盛是一位很有藝術氣息的在地基隆人，他有一個夢，就是在基隆市有一處公共空間，可以讓民眾免費來彈琴，以琴會友，這種無私的奉獻很值得大家學習。來彈鋼琴的民眾說，覺得這樣很有意義。

劉豐盛的兒子指出，父親在基隆做這樣很有文化藝術的舉動，大家都很支持，從找鋼琴到找場地，大家都給他很多建議，逐步來進行。

劉豐盛說，因為預算的關係，無法擺太名貴或全新的鋼琴，但他花了很多的時間在雙北尋找很久，剛好新北市中和有一家琴商，知道他有這個很有意義的計畫，雖是中右的，但給他一些優惠。但一台鋼琴價值不斐，他持續找人來保養和調音。