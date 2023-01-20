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選票化成愛心 宜蘭縣議員林岳賢捐出選舉補助款做公益

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議員林岳賢捐出選舉補助款做公益，今天分送年菜給邊緣戶家庭，溫暖過好年。圖／林岳賢服務處提供
宜蘭縣議員林岳賢捐出選舉補助款做公益，今天分送年菜給邊緣戶家庭，溫暖過好年。圖／林岳賢服務處提供

宜蘭縣議員林岳賢兌現競選承諾，把每票30元的選舉補助款全數捐出做公益，還自掏腰包湊足25萬元共捐給4個單位。今天與家樂福合辦的年菜捐贈活動中，幫助150個「邊緣戶」家庭，讓他們明晚除夕好圍爐。

林岳賢是第一選舉區縣議員，這次拿下6426票，是該選區的最高票，換算成每票30元的選舉補助款，共有19萬2780元。林岳賢議員感謝選民支持，同時為了兌現做愛心承諾，他不但把補助款全部捐出，還湊足了25萬元，分別捐給宜蘭家扶中心、宜蘭浪孩協會、華山創世基金會及捐贈邊緣戶年菜。

今天是小年夜，特別安排捐贈年菜，據了解，受助對象不是一般名單中的低收或中低收入戶，而是生活貧苦卻無法納入低收或中低收補助的「邊緣戶」，通常邊緣戶能夠獲取的資源補助較少，更是需要照顧的家庭。

林岳賢得知家樂福每年都舉辦募集年菜活動，請家樂福協助提供年菜，同時透過里長幫忙提列捐助名單。今天除了家樂福宜蘭店長林美玲到場，里長也把一箱箱年菜分送出去，15萬元讓150戶家庭溫暖過年，前來協助領取年菜的成功里長楊振乾大讚林岳賢是服務好、「好央叫」又有愛心的議員。

林岳賢表示，他在4年前當選議員就捐出選舉補助款，以前也曾經針對山地偏鄉捐助公益，把民眾支持他的每張選票換成每一份愛心，歡喜共植福田，是一件相當有意義的事。

宜蘭縣議員林岳賢把選舉補助款轉換成愛心，今天與家樂福合作捐出150份年菜給弱勢邊緣戶。記者戴永華／攝影
宜蘭縣議員林岳賢把選舉補助款轉換成愛心，今天與家樂福合作捐出150份年菜給弱勢邊緣戶。記者戴永華／攝影
宜蘭縣議員林岳賢把選舉補助款轉換成愛心，透過里長協助捐出150份年菜給弱勢邊緣戶，圍爐過好年。圖／林岳賢服務處提供
宜蘭縣議員林岳賢把選舉補助款轉換成愛心，透過里長協助捐出150份年菜給弱勢邊緣戶，圍爐過好年。圖／林岳賢服務處提供

年菜 議員

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