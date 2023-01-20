蘭嶼返鄉交通船疑超載沒位子？海巡：行李物品過多

今天是小年夜，台東不少蘭嶼鄉親搭船返鄉，但卻傳出船公司疑超載，導致乘客沒位子坐，引起抱怨。海巡回應主要乘客行李物品多，並隨意擺放，導致空間動線受影響。

海巡第13隊伽藍安檢所小隊長蘇子謙回應表示，該客輪滿載人數261人，實際清點登記搭船人數為255人，沒有超載情形；已知會船公司注意，並提醒乘客物品勿影響走道動線。

蘇子謙進一步說明，因年節期間返鄉乘客都攜帶很多行李及物品，隨意擺放在走道或座位上，使得空間動線被擋到縮限，最後才會導致有部分乘客坐不到位子的情形。