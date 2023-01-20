春節基隆12處路口加強取締 市府籲車禮讓行人

基隆市長謝國樑今天小年夜走訪安樂及南興市場發放「新基隆，鴻兔大展」紅包，也關切市場路口友善行人工作執行情形。春節期間，警方在12處路口加強取締，市府呼籲車車輛友善禮讓行人。

今天小年夜各市場都擠滿了趕著要採辦年貨的市民朋友，謝國樑一早就馬不停蹄地走訪安樂及南興市場，向採買年貨的民眾及市場攤商們拜年，並發送精美的「新基隆，鴻兔大展」一元紅包。

在南興市場發完紅包準備離開前，謝市長看到警察局第三分局分局長林文煜帶著員警在路口疏導交通，確保行人安全穿越馬路，立即停下腳步慰勉員警及義交夥伴的辛勞，感謝大家在年節期間維護基隆市的治安及交通。

謝國樑日前宣布，春節期間加大力度嚴格執行取締工作。謝國樑指出，車輛禮讓行人是基本的公民素養，讓行人外出時能夠安心、放心 ，需要靠大家一同落實。

交通處長王圳宏表示，依交通管理處罰條例，遇有行人穿越時，不暫停讓行人優先通過者處1200元以上3600元以下罰鍰。

春節期間12處重點路口為，「仁二、愛三路口」、「仁五、成功一路」、「仁一、愛三路口」、「信二、義一路口」、「信二、義六路口」、「東明、東信路口」、「明德一路、光明路口」、「明德一路、自治街口」、「源遠路325巷口」、「安一、西定路口」、「安一、樂一路口」、「安樂路二段166巷口」。