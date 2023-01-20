春節連假首日 台東交通順暢未見車潮
春節10天連假今天展開，台東地區交通狀況相當順暢，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11、台20線，平均車速60公里，未見車潮湧入。警方預估初二後才會湧現大批出遊車潮。
警方指出，今天早上10點過後，南迴公路北上車流稍有增加，但相當順暢，從達仁段一路到台東市區，平均車速都能到60公里；另縱谷線、東海岸線及南橫公路，車輛也非常好走。
公路總局預估預估春節台東地區車流高峰期落在昨天至明天的返鄉潮；1月22至26日的出遊潮及1月27日至29日的返工潮。今天連假首日未見車潮湧入，一路非常順暢。
「從台中開來台東沒有塞車。」張姓市民說，他清晨5點台中出發，一路南下經過屏東草埔森永隧道沒什麼車輛，很好開，9點半就到台東市區了。
另首次加入春節疏運的台20線南橫公路，今天大關山隧道及向陽遊樂區未出現車潮，關山警分局預估年初一後車流增加，目前沿線都有設置相關交通疏導措施，籲請用路人配合。
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