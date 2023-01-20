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降雨又遇4.3地震 公總嚴密監控蘇花大清水隧道路段

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台9線蘇花公路大清水隧道日前才因降雨和地震崩塌，搶通後18日傍晚恢復正常通行。圖／資料照片、公路總局提供
台9線蘇花公路大清水隧道日前才因降雨和地震崩塌，搶通後18日傍晚恢復正常通行。圖／資料照片、公路總局提供

台9線蘇花公路159.3公里處秀林鄉大清水隧道南口，日前因降雨、地震造成上邊坡嚴重崩坍，才剛搶通恢復正常通行，今天連假首日下雨又發生規模4.3地震，讓用路人憂心。公路總局表示，現場已做邊坡防護，並安排人員瞭望、警戒，目前都是正常通行。

大清水隧道南口災害路段於15日傍晚5時搶通，前3天採每天三個時段開放通行，以利施作簡易邊坡防護，初步的搶修工作一直到18日傍晚5時告一段落，因應春節連假交通需求，一直到月底恢復全天候正常通行。

今天宜蘭、花蓮下雨，山區雨勢不斷，上午10時56分花蓮縣秀林鄉又發生規模4.3地震，且深度僅19.3公里處，花蓮各地最大震度銅門、西寶為4級，秀林、花蓮市、太魯閣、鹽寮為3級。

又是降雨加上地震的型態，讓趕著返回花蓮過年的民眾，關心大清水隧道通車狀況。公路總局第四區養護工程處副處長傅立祥說，前幾天已完成簡易邊坡防護，且現場安排戒護人員和瞭望人員，地震後仍正常通行。

傅立祥說，今天蘇花路廊南下車多，新城警方也協助疏導，行車秩序還不錯，預估下午南下車流會逐漸增加。

公路總局表示，地震發生後已立即派員巡查路況；另外，大清水隧道春節期間全天候設置邊坡安全瞭望人員、兩端警戒人員，也安排搶災機具在旁待命，隨時排除緊急狀況，如天候狀況不佳或持續落石有擴災之虞時，不排除立即封閉道路，直到沒有安全疑慮再開放通行。

中央氣象局發布第005號顯著有感地震報告，今天上午10時56分，在花蓮縣政府西北西方11.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模4.3地震，地震深度19.3公里。圖／氣象局提供
中央氣象局發布第005號顯著有感地震報告，今天上午10時56分，在花蓮縣政府西北西方11.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模4.3地震，地震深度19.3公里。圖／氣象局提供

地震 花蓮 大清水隧道

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