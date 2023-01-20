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基隆春節垃圾清運至除夕夜16處定點 初四恢復正常收運

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆春節垃圾清運至除夕夜設16處定點，初四恢復收運。圖／基隆市政府提供
基隆春節垃圾清運至除夕夜設16處定點，初四恢復收運。圖／基隆市政府提供

基隆市環保局春節清運垃圾，明天除夕晚間6點後全面停止收運，晚間7至11時改為定點放置垃圾車，共有16處供民眾丟垃垃圾，大年初四恢復正常收運垃圾。

環保局表示，今天小年夜下午1時起，全市巡迴清運垃圾一趟次，晚上依正常班次時間清運。明天除夕下午1時起，全市巡迴清運垃圾，晚間6時後全面停止收運，晚間7至11時改為定點放置垃圾車，共16處供民眾丟垃垃圾。

16處定點分別為仁愛區愛三路83號、仁五路31巷口、孝三路25號對面；信義區信義區公所、東信路312號對面；中正區義二路266號附近、祥豐街43號旁、八尺門合口處、忘憂谷入口處；中山區仁中山二路85號邊仁正國宅、西定加油站對面；安樂區麥金路435號旁停車場、崇德路1號前、情人湖入口基金一路208巷口；暖暖區源遠路78之1號；七堵區崇孝街11之4號。

初一至初三清潔隊員公休，停止收運垃圾。初四恢復正常收運垃圾，當天下午加收一班垃圾車，大型廢棄物受理登記。

環保局這幾天加強執行收運家戶垃圾、大型廢棄物及資源回收工作，市長謝國樑17日慰問清潔隊員，感謝他們終年辛苦為維護乾淨整潔的市容。

市長與社會處及環保局，考量低收入戶家庭經濟狀況，由環保局提供修繕完成的再生家具計50件給低收入戶家庭申請使用，讓弱勢家庭除舊布新感受年節氣氛。

基隆春節垃圾清運至除夕夜設16處定點，初四恢復收運。圖／基隆市政府提供
基隆春節垃圾清運至除夕夜設16處定點，初四恢復收運。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑慰問清潔隊員，感謝他們終年辛苦為維護乾淨整潔的市容。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑慰問清潔隊員，感謝他們終年辛苦為維護乾淨整潔的市容。圖／基隆市政府提供

垃圾車 除夕 低收入戶

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