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傳林右昌接內政部長 謝國樑：盼攜手推基隆升格直轄市

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
傳林右昌接內政部長，基隆市長謝國樑（左）：盼攜手推基隆升格直轄市。記者游明煌／攝影
傳林右昌接內政部長，基隆市長謝國樑（左）：盼攜手推基隆升格直轄市。記者游明煌／攝影

內閣改組在即，傳出基隆前市長林右昌將接任內政部長。基隆市長謝國樑今天先對林右昌恭喜，並說等林右昌上任後，希望林右昌能和他攜手共同合作，一起推動基隆市升格直轄市，提升基隆市民的權益。

謝國樑今天上午9點多到安樂市場、中山派出所發放「一元復始」紅包。

民進黨立委郭國文昨天表示，林右昌任內讓基隆脫胎換骨，8年政績有目共睹，相信如果有機會入閣，無論哪個職務都會表現非常好。

謝國樑對林右昌入閣回應說，蘇貞昌的內閣現在的施政不支持率很高，此時內閣改組對國家來說，有正面助益。

謝國樑表示，外傳林右昌要接內政部長，首先他要對林右昌恭喜，由基隆出身的前市長擔任內政部長，且主管警政，值得恭賀。

謝國樑還說，他在上任第一次市政會議提的推動基隆升格直轄市、直轄市合併的問題，屬於國土規畫範疇，也屬於內政部長的職權，因此他對林右昌接內政部長非常期待。

謝國樑指出，在林右昌擔任部長順利上手後，他會以基隆市長身分拜訪內政部長，對基隆市未來如何升格向林請益，請教林右昌的看法，也表達他的意見。如果林右昌能和他攜手合作，共同推動基隆升格直轄市，一定能提升基隆市民的權益。

林右昌 謝國樑

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