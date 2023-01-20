基隆新建寵物銀行已全面通水通電 預備保暖設備免受凍

基隆市新建寵物銀行時值新舊交接期間，有缺水缺電問題，因天氣寒冷市府擔心受凍及物資是否充足。產發處長林鼎超昨天視察工程進度，確認在18日已全面通水通電，也預備水車及保暖設備，寒流來不會有受凍情形。

由於今天起有長達10天的年假，基隆市長謝國樑關心寵物銀行居住的毛小孩是否有水、有電、保暖設備，昨天責成林鼎超在長假前到寵物銀行視察工程進度，確認各項毛孩生活照護必需的物資是否充足，尤其是水和電，在寵物銀行使用後，一直有供應不足的問題。

產發處確認18日已全面通水通電，但昨天仍發現加壓站至寵物銀行間一處水管有斷裂漏水，廠商已完成修復，為確保供水無虞，預定3車水車備用。過年期間的照護人力也由動保所安排動保員輪值。

動保所表示，寵物銀行目前是確實有供電，也有預備保暖設備，電動百葉也已可用，不會有動物在寒流期間受凍情形。林鼎超抽驗犬舍水籠頭確定都有水。

市府表示，寵物銀行工程會要求工程如質如期完工，隨時跟市民報告進度，請關心寵物銀行收容中毛小孩的民眾放心。