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影╱視障鋼琴家許哲誠基隆商場演出 春節歌曲應景名曲動人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天在東岸商場舉辦「琴音有愛‧暖遊基隆」活動，邀請國際視障鋼琴家許哲誠現場演出，基隆市長謝國樑到場獻花。圖／基市府提供
基隆市政府今天在東岸商場舉辦「琴音有愛‧暖遊基隆」活動，邀請國際視障鋼琴家許哲誠現場演出，基隆市長謝國樑到場獻花。圖／基市府提供

基隆市政府今天在東岸商場舉辦「琴音有愛‧暖遊基隆」活動，邀請國際視障鋼琴家許哲誠現場演出。基隆市長謝國樑帶著女兒小愛到場，和其他民眾一起近距離聆聽。許哲誠以「賀新年」等多首年節鋼琴組曲暖場，讓人感受到濃濃的年味。

這場音樂饗宴傍晚時在東岸商場1樓登場，許哲誠彈奏一系列應景的春節曲目，讓不少民眾經過時，被溫暖的琴音吸引，駐足聆聽。第2場演出時間是2月10日下午5點到6點。

謝國樑說，許哲誠運用個人的毅力，透過鋼琴彈奏出美妙的音符，令人感動。他邀請許哲誠擔任基隆「城市音樂愛心大使」，以溫暖的音樂力量與勵志的奮鬥故事，在悠揚的樂聲中溫暖人心，未來透過到各地巡迴演出，結合公益慈善表演，傳揚基隆有愛的樂音。

農曆春節即將來到，謝國樑說，過去一年挑戰很多，新的一年將持續與市民一起並肩同行，讓基隆成為世世代代、安居樂業的幸福城市。市府會與市民站在一起，共同打造溫情有愛、人文關懷的新基隆。

許哲誠今天除了彈奏應景的春節名曲，還演奏蕭邦「幻想即興曲」、「英雄波蘭舞曲」、改編台灣民謠「天黑黑」變奏曲、自彈自唱「You Raise Me Up」、「你是我的眼」及經典民謠組曲，讓聽眾留下美好回憶。

基隆市政府今天在東岸商場舉辦「琴音有愛‧暖遊基隆」活動，邀請國際視障鋼琴家許哲誠現場演出。圖／基市府提供
基隆市政府今天在東岸商場舉辦「琴音有愛‧暖遊基隆」活動，邀請國際視障鋼琴家許哲誠現場演出。圖／基市府提供
基隆市政府今天在東岸商場舉辦「琴音有愛‧暖遊基隆」活動，邀請國際視障鋼琴家許哲誠現場演出。圖／基市府提供
基隆市政府今天在東岸商場舉辦「琴音有愛‧暖遊基隆」活動，邀請國際視障鋼琴家許哲誠現場演出。圖／基市府提供

謝國樑 春節 視障

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