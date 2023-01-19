國民黨花蓮4連霸議員 黨團書記長張正治病逝

國民黨花蓮縣議會黨團書記長、四連霸縣議員張正治，今天傳出病逝消息，享年57歲。親近友人表示，張正治近年身體狀況不好，不時進出醫院，在年前不敵病魔，讓人震驚、遺憾。國民黨縣黨部主委張逸華聽聞噩耗也感到不捨，他說，張正治擔任多年議員，總是認真反映民意為地方服務，對黨忠貞，「忠肝義膽」是對張正治的追思和懷念。

張正治是吉安人，吉安鄉長游淑貞晚間聞訊，已趕往靈堂悼念。

1966年出生的張正治是花蓮縣第三選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）縣議員，於2009年初次當選第17屆縣議員後，多次連任，去年選舉獲得2615票順利完成4連霸。

上屆當選後，張正治曾經挑戰議長寶座，可惜在第二輪敗給張峻；本屆議長選舉，國民黨鬧分裂，多人跑票，在黨內紛擾之際，張正治上月獲得14名未跑票的黨團同志一致推舉，接下黨團書記長重任，穩定軍心；與張交好的吳東昇任黨團副書記長。

吳東昇表示，張正治人很好，驟然離世讓人深感不捨；國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，張正治在議會問政總是沉穩、內斂，且深入基層，積極為民眾表達建設需求，問政得到基層肯定才能多次連任。

張逸華更讚許張對黨相當忠貞，在黨團總是堅持站在黨的立場、站在對民眾最有利的立場，用心為地方服務，為人稱讚，堪稱是「忠肝義膽」，讓人追思與懷念。

依據地方制度法第81條規定規定，直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上時，均應補選。但其所遺任期不足2年，且缺額未達總名額二分之一時，不再補選。