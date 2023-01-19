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歡樂宜蘭年除夕晚會3波趕年獸 首度發送「平安30」紀念幣

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
歡樂宜蘭年除夕守歲晚會將以「起爐」儀式，揭開活動序幕。本報資料照
歡樂宜蘭年除夕守歲晚會將以「起爐」儀式，揭開活動序幕。本報資料照

睽違兩年再度舉辦的「2023歡樂宜蘭年」是全台唯一農曆跨年活動，21日晚上9點在中興文化創意園區登場，晚會活動大致分成起爐祈福及除夕守歲晚會兩大部分，表演內容比往年豐富，年獸穿梭在群眾中，安排3波趕年獸橋段，將近12點時把年獸趕走，開始倒數跨年，接著發放紀念紅包及紀念幣。

之前因為疫情停辦的歡樂宜蘭年，今年恢復舉辦，同時也是歡樂宜蘭年邁入30周年，縣政府首度製作直徑4公分的「平安30」紀念幣發送給民眾，紀念幣以合金材質製成，在倒數跨年後，由縣長林姿妙等與會貴賓發送，連同兔年紀念紅包，各發放3600份。

主辦單位安排的「起爐」祈福儀式象徵整個活動的開始，邀請翔威龍獅戰鼓團演出，接著火舞表演，由縣長林姿妙等人點燃大爐火後，揭開活動序幕。

主舞台的除夕守歲晚會10點展開，安排日本風鳴和太鼓演出，同時會有第一波小幅度的趕年獸，接著台灣飛鴻館龍獅團上演第二波趕年獸，接著烏克蘭珍珠傳統舞蹈團、偶像女歌手吳亦帆演出及現場貴賓致詞之後，近12點上演第三波趕年獸並把年獸趕出會場，接著新春倒數跨年，發放3600個紀念紅包及紀念幣，最後還有30分鐘藝人表演。

今年農曆年節假期長達10天，縣政府初一邀請台灣飛鴻館龍獅團、宜蘭洪興龍獅戰鼓團及重擊現實打擊樂團等表演團隊；初二則有不滅樂團及丁丁魔幻藝術團隊演出，同時有充滿年味的文創市集，好食好物供民眾選購；2月5日元宵節有表演與市集、元宵燈謎、花燈DIY及異國服飾體驗等活動，歡迎大家來走春。

今年首度發放的「平安30」紀念幣。圖／宜蘭縣政府提供
今年首度發放的「平安30」紀念幣。圖／宜蘭縣政府提供
歡樂宜蘭年的精采活動有「趕年獸」、「起爐儀式」等。本報資料照
歡樂宜蘭年的精采活動有「趕年獸」、「起爐儀式」等。本報資料照

宜蘭 紅包 林姿妙 兔年 除夕

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