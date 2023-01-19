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謝國樑要推友善行人政策 警方連2天舉發28車未禮讓行人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市警方17、18日共舉發28件駕駛人未禮讓行為違規，過年期間會持續宣導、取締。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方17、18日共舉發28件駕駛人未禮讓行為違規，過年期間會持續宣導、取締。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市長謝國樑17日拋出農曆過年期間加強行人友善措施，今天再與警察局長張樹德、交通處長王圳宏會商落實方案。謝說，春節期間他到12處路口視察執行情形，希望民眾都能安全過年。警方17、18日共舉發28件駕駛人未禮讓行為違規，過年期間會持續宣導、取締。

謝國樑17日主持市政會議後表示，一直希望打造溫暖跟友善的城市環境，但他發現基隆很多路口，車沒讓人是常態，指示警察局和交通處提出過年期間加強行人友善措施，希望所有汽機車駕駛人，都要按照道路交通規則禮讓行人。

謝國樑今天與張樹德、王圳宏會商如何落實行人友善方案，要求警方春節期間加大執法力度，嚴格取締。謝說，車輛禮讓行人是基本的公民素養，讓行人外出時能夠安心、放心，需要靠大家一同落實。

張樹德表示，近兩天執行路口行人友善政策，17日取締3件，18日取締25件，共舉發28人汽車駕駛人行經路口未讓行人優先通行。

王圳宏指出，道路交通管理處罰條例第44、48條規定，遇有行人穿越時，不暫停讓行人優先通過者，處新台幣1200元以上3600元以下的罰鍰，提醒用路人不要以身試法。

謝國樑說，春節期間他到12處重點路口視察人車狀況，以及員警執法過程。12處路口分別為仁二和愛三路口、仁五和成功一路口、仁一和愛三路口、信二和義一路口、信二和義六路口、東明和東信路口、明德一路和光明路口、明德一路和自治街口、源遠路325巷口、安一和西定路口、安一和樂一路口、安樂路二段166巷口。

基隆市警察局統計，去年共發生5件行人交通事故死亡案件，其中有2件是因車輛未依規定停讓行人而釀禍。呼籲駕駛人行經路口應慢、看、停，禮讓行人優先通行。行人穿越道路也要有安全防禦的觀念，除依紅綠燈指示穿越外，更應注意左右來車，切勿當低頭族

警方說，高齡者過馬路應特別注意行人號誌，如綠燈秒數不足請勿再進入路口，避免陷入車陣中，增加遭碰撞風險。

基隆市警方17、18日共舉發28件駕駛人未禮讓行為違規，過年期間會持續宣導、取締。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方17、18日共舉發28件駕駛人未禮讓行為違規，過年期間會持續宣導、取締。記者邱瑞杰／翻攝

謝國樑 警察 春節 紅綠燈 低頭族

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