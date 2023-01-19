春節將屆花蓮果菜市場到貨量充足 應景蔬果小幅調漲

農曆春節將近，花蓮縣果菜市場近日湧入不少採辦年貨的人潮。果菜市場表示，蔬果供應量充裕，價格平穩，蔬菜平均拍賣價每公斤20到25元，應景的白蘿蔔、高麗菜、芥菜、青蒜等約漲1到2成，春節期間將從除夕起一連休市4天，到初4才開市，明天是尾市，提醒民眾把握時間採買。

花蓮縣長徐榛蔚19日在農業處長陳淑雯、行政暨研考處長吳昆儒陪同下，到花蓮果菜市場關心春節蔬果供應情形，由花蓮縣蔬菜合作社理事主席李順德引導，逐一走訪各攤，向攤商及採買的民眾拜早年，也採購不少新鮮蔬果和乾貨。

花蔬經理潘文賢說，年初因氣候關係，每天只有30噸，到貨量不足價格較高，但這陣子因為產量恢復，到貨量充足，價格維持平穩，平均拍賣價每公斤20到25元，年節應景蔬菜如白蘿蔔、高麗菜、青蒜、娃娃菜、芥菜等，價格比平日稍高約1、2成。

李順德表示，春節期間水果供應量每天平均約85噸，蔬菜拍賣交易量112公噸，外縣市調運進場量約120公噸，總計春節期間每天到貨317公噸，各項蔬菜總到貨量較去年增加5％，可滿足春節市場需求。

此外，因應年節蔬果需求量大增，花蔬加強執行農藥殘留檢驗，春節前檢驗件數從每月3千多件，翻了一倍到超過7000件，透過生化法快篩及拉曼法抽驗，保障民眾春節期間吃的安全。