快訊

北富銀搶下好市多聯名卡發卡權 2月正式上市

蘇貞昌親向蔡總統請辭？ 官員透露今行政院會離情依依

匯市今封關 台幣虎年貶值8.36%創25年最大跌幅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節將屆花蓮果菜市場到貨量充足 應景蔬果小幅調漲

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮果菜市場近日蔬果到貨量充足，可因應年節所需。圖／縣府提供
花蓮果菜市場近日蔬果到貨量充足，可因應年節所需。圖／縣府提供

農曆春節將近，花蓮縣果菜市場近日湧入不少採辦年貨的人潮。果菜市場表示，蔬果供應量充裕，價格平穩，蔬菜平均拍賣價每公斤20到25元，應景的白蘿蔔、高麗菜、芥菜、青蒜等約漲1到2成，春節期間將從除夕起一連休市4天，到初4才開市，明天是尾市，提醒民眾把握時間採買。

花蓮縣長徐榛蔚19日在農業處長陳淑雯、行政暨研考處長吳昆儒陪同下，到花蓮果菜市場關心春節蔬果供應情形，由花蓮縣蔬菜合作社理事主席李順德引導，逐一走訪各攤，向攤商及採買的民眾拜早年，也採購不少新鮮蔬果和乾貨。

花蔬經理潘文賢說，年初因氣候關係，每天只有30噸，到貨量不足價格較高，但這陣子因為產量恢復，到貨量充足，價格維持平穩，平均拍賣價每公斤20到25元，年節應景蔬菜如白蘿蔔、高麗菜、青蒜、娃娃菜、芥菜等，價格比平日稍高約1、2成。

李順德表示，春節期間水果供應量每天平均約85噸，蔬菜拍賣交易量112公噸，外縣市調運進場量約120公噸，總計春節期間每天到貨317公噸，各項蔬菜總到貨量較去年增加5％，可滿足春節市場需求。

此外，因應年節蔬果需求量大增，花蔬加強執行農藥殘留檢驗，春節前檢驗件數從每月3千多件，翻了一倍到超過7000件，透過生化法快篩及拉曼法抽驗，保障民眾春節期間吃的安全。

果菜市場表示，將從21日除夕當天休市，直到25日初四開市，20日將是年前最後一天開市，提醒民眾把握時間採買蔬果過年。

花蓮縣長徐榛蔚（左2）今天走訪花蓮果菜市場，關心年前蔬果供應情況。圖／縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚（左2）今天走訪花蓮果菜市場，關心年前蔬果供應情況。圖／縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚（右）今天走訪花蓮果菜市場，關心年前蔬果供應情況。圖／縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚（右）今天走訪花蓮果菜市場，關心年前蔬果供應情況。圖／縣府提供

春節 花蓮 除夕 徐榛蔚 年貨

延伸閱讀

獨／錢少還得一天內生班表…被迫支援春節防疫 醫護：被當奴隸

春節期間注意這些「細節」 吃得健康避免意外發生

北市春節防疫 20家醫院、百家診所供視訊診療

COVID-19春節醫療服務 192醫院每天開視訊門診

相關新聞

春節將屆花蓮果菜市場到貨量充足 應景蔬果小幅調漲

農曆春節將近，花蓮縣果菜市場近日湧入不少採辦年貨的人潮。果菜市場表示，蔬果供應量充裕，價格平穩，蔬菜平均拍賣價每公斤20...

追思太平輪遇難者 謝國樑：台海要和平 兩岸不要有戰爭

基隆市文化局今天舉辦太平輪海難74周年追思活動，基隆市長謝國樑和遺屬在「太平輪遇難旅客紀念碑」前獻花。謝說，希望民眾珍惜...

花蓮高寮大橋便道完工 替代道路封2天重鋪路面除夕通車

花蓮縣玉里鎮高寮大橋於去年918地震中震垮，歷時4個月，臨時便道昨開放通行，但縣府現勘後，決定將河道外替代路線的既有道路...

台東憲兵持步槍助交管 民眾：一個字「帥」！

台東市中正路上今天中午出現3名憲兵持步槍警戒，路經民眾看到這一幕都嚇呆了，以為出大事情，原來是憲警聯合巡勤時，遇交通事故...

籲警「吃飯問清楚」 警政委員黃勢清：有長髮、黑影的不要去

基隆港務警察總隊長今天交接，新任總隊長林溫柔宣誓就職。基隆市警局日前發生員警風紀事件，警政署警政委員黃勢清監交時說，基隆...

台東偏鄉再消失一間派出所 15年來少一個分局規模

台東縣警察局為落實公務人員服務法調整警力配置及服務最佳化，再傳延平鄉鸞山派出所已於1月1日裁併實施「合署辦公」，消息傳出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。