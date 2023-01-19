花蓮8醫院春節維持看診 縣府彙整獸醫院營業時間

農曆春節假期長達10天，因應返鄉及觀光人潮，花蓮縣府協調8家急救責任醫院門、急診提供看診；另外，縣府也彙整縣內29家動物醫院營業時間，提供「毛小孩」的家長參考。

花蓮縣衛生局發布新聞稿，據往年春節期間民眾求診資料，最常見醫療需求為腸胃不適、感冒、長者因氣溫遽變導致慢性疾病及意外傷害，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，若有疑似確診者就醫，須採分艙分流看診，增加門、急診工作壓力。

花蓮衛生局長朱家祥指出，春節期間花蓮8家急救責任醫院均排定門、急診救護人力，北中南區部分醫院持續提供門診看診，COVID-19確診者，診所視訊看診服務不間斷；部立花蓮醫院初二至初六（23日至27日）、花蓮慈濟醫院初四（25日）起提供視訊看診。醫院、診所及中醫看診時間，都可在花蓮縣衛生局官網查詢。

另外，針對「毛小孩」就醫需求，花蓮縣府農業處彙整縣內29家動物醫院或診所營業時間及日期，可至花蓮縣動植物防疫所官網查詢。

花蓮縣府農業處長陳淑雯指出，若家中毛小孩有慢性病醫療需求，可在年前與獸醫師討論，是否事先準備必要藥品；年節期間常有鞭炮聲，毛小孩聽覺敏銳，容易緊張、害怕，建議飼主可適當安撫或準備外出籠、睡窩等遮蔽物提供躲藏，或餵零食、陪玩玩具轉移注意力。