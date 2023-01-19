快訊

蘇貞昌親向蔡總統請辭？ 官員透露今行政院會離情依依

匯市今封關 台幣虎年貶值8.36%創25年最大跌幅

6車追撞1車翻覆畫面曝光 國1汐五高架回堵8公里

花蓮8醫院春節維持看診 縣府彙整獸醫院營業時間

中央社／ 花蓮縣19日電

農曆春節假期長達10天，因應返鄉及觀光人潮，花蓮縣府協調8家急救責任醫院門、急診提供看診；另外，縣府也彙整縣內29家動物醫院營業時間，提供「毛小孩」的家長參考。

花蓮縣衛生局發布新聞稿，據往年春節期間民眾求診資料，最常見醫療需求為腸胃不適、感冒、長者因氣溫遽變導致慢性疾病及意外傷害，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，若有疑似確診者就醫，須採分艙分流看診，增加門、急診工作壓力。

花蓮衛生局長朱家祥指出，春節期間花蓮8家急救責任醫院均排定門、急診救護人力，北中南區部分醫院持續提供門診看診，COVID-19確診者，診所視訊看診服務不間斷；部立花蓮醫院初二至初六（23日至27日）、花蓮慈濟醫院初四（25日）起提供視訊看診。醫院、診所及中醫看診時間，都可在花蓮縣衛生局官網查詢。

另外，針對「毛小孩」就醫需求，花蓮縣府農業處彙整縣內29家動物醫院或診所營業時間及日期，可至花蓮縣動植物防疫所官網查詢。

花蓮縣府農業處長陳淑雯指出，若家中毛小孩有慢性病醫療需求，可在年前與獸醫師討論，是否事先準備必要藥品；年節期間常有鞭炮聲，毛小孩聽覺敏銳，容易緊張、害怕，建議飼主可適當安撫或準備外出籠、睡窩等遮蔽物提供躲藏，或餵零食、陪玩玩具轉移注意力。

花蓮 衛生局 毛小孩 獸醫師

延伸閱讀

北市春節防疫 20家醫院、百家診所供視訊診療

COVID-19春節醫療服務 192醫院每天開視訊門診

高鐵新竹站日湧2萬旅運人次 楊文科今視察春節交通疏運

因應疫情 春節期間192家醫療院所新冠看診不停歇

相關新聞

春節將屆花蓮果菜市場到貨量充足 應景蔬果小幅調漲

農曆春節將近，花蓮縣果菜市場近日湧入不少採辦年貨的人潮。果菜市場表示，蔬果供應量充裕，價格平穩，蔬菜平均拍賣價每公斤20...

追思太平輪遇難者 謝國樑：台海要和平 兩岸不要有戰爭

基隆市文化局今天舉辦太平輪海難74周年追思活動，基隆市長謝國樑和遺屬在「太平輪遇難旅客紀念碑」前獻花。謝說，希望民眾珍惜...

花蓮高寮大橋便道完工 替代道路封2天重鋪路面除夕通車

花蓮縣玉里鎮高寮大橋於去年918地震中震垮，歷時4個月，臨時便道昨開放通行，但縣府現勘後，決定將河道外替代路線的既有道路...

台東憲兵持步槍助交管 民眾：一個字「帥」！

台東市中正路上今天中午出現3名憲兵持步槍警戒，路經民眾看到這一幕都嚇呆了，以為出大事情，原來是憲警聯合巡勤時，遇交通事故...

籲警「吃飯問清楚」 警政委員黃勢清：有長髮、黑影的不要去

基隆港務警察總隊長今天交接，新任總隊長林溫柔宣誓就職。基隆市警局日前發生員警風紀事件，警政署警政委員黃勢清監交時說，基隆...

台東偏鄉再消失一間派出所 15年來少一個分局規模

台東縣警察局為落實公務人員服務法調整警力配置及服務最佳化，再傳延平鄉鸞山派出所已於1月1日裁併實施「合署辦公」，消息傳出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。