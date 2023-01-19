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追思太平輪遇難者 謝國樑：台海要和平 兩岸不要有戰爭
基隆市文化局今天舉辦太平輪海難74周年追思活動，基隆市長謝國樑和遺屬在「太平輪遇難旅客紀念碑」前獻花。謝說，希望民眾珍惜和平的可貴，現在兩岸處於緊張狀態，台灣一定不能發生軍事衝突和戰爭，台海一定要和平。
文化局表示，1949年1月27日太平輪從中國上海航向台灣基隆途中，在舟山群島海域遭貨輪攔腰撞擊沉沒，造成近千人喪生，約50人獲得。政府1951年在基隆港東岸沙灣設衣冠塜，建造「太平輪遇難旅客紀念碑」，供家屬憑弔。
紀念碑後來因被納入海軍陸戰隊營區，家屬須向軍方申請才能進入營區悼念。基市府和軍方協調後，營區退縮，讓紀念碑脫離營區，家屬可隨時去追思先人。
基市府幾年前推動大基隆歷史場景計畫，獲得文化部補助前瞻基礎建設經費執行。營區移到基隆港西岸後，原址做為太平輪事件紀念場域，結合鄰近的法國公墓、要塞司令部官邸及校官眷舍等景點，成為沙灣歷史文化園區。
謝國樑、文化部文化資產局長陳濟民和家屬今天共同出席追思活動，先由牧師帶領禱告，接著在紀念碑前獻花，默哀1分鐘表達追思。
謝國樑表示，期盼透過太平輪追思活動，提醒世人珍惜台灣這塊土地的自由和民主。透過空間再造，讓下一代認識這片土地，關注在地文化跟時代故事，看見基隆的文化特色。相信盤點過去，重視歷史文化，才能面對現在的困難，創造閃亮的未來。
太平輪發生船難時，林姓婦人媽媽懷她6個月。她的爸爸遇難，成為遺腹子。她說，長大後問父親的事，媽媽仍不太想提及這段往事，她是從姊姊口中才得知太平輪海難的事。每年參加追思活動，她的心裡都會感到難過。
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