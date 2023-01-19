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花蓮高寮大橋便道完工 替代道路封2天重鋪路面除夕通車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮高寮大橋臨時便道完成，為改善周邊替代道路，今、明兩天封路重鋪部分路面。圖／玉里鎮公所提供
花蓮高寮大橋臨時便道完成，為改善周邊替代道路，今、明兩天封路重鋪部分路面。圖／玉里鎮公所提供

花蓮縣玉里鎮高寮大橋於去年918地震中震垮，歷時4個月，臨時便道昨開放通行，但縣府現勘後，決定將河道外替代路線的既有道路鋪設瀝青混凝土路面，今、明兩天封路施工，除夕當天恢復通行。

跨越秀姑巒溪的高寮、崙天和玉長大橋，因去年9月大地震，高寮、崙天橋斷，玉長大橋雖未傾倒，但墩柱受損嚴重，都無法通行。河東地區數千民眾出入受到影響，必須繞遠路相當不方便，也影響農產運輸。

花蓮縣府建設處向行政院爭取經費重建三座大橋，並在汛期結束後，上個月施工設置便道，作為橋梁重建期間的臨時道路。

崙天大橋臨時便道已在去年底完工，高寮大橋臨時便道本月18日完工通車，但縣府現場勘查檢討後，決定針對秀姑巒溪河道外作為替代路線的既有道路進行路面改善，今、明兩天封路，請廠商鋪設瀝青混凝土路面。

縣府表示，周邊替代道路的改善工程完成後，高寮大橋臨時便道將於21日除夕恢復通行，由玉里鎮公所負責安全管制及設施管道，採日間通行，夜間、颱風、大雨則禁止通行，也禁行15公噸以上大型車，請用路人務必留意通行時間。

此外，三橋重建經費也獲行政院核定，高寮大橋重建經費9億9404萬2000元、崙天重建經費2億6990萬2000元、玉長大橋重建經費5億2798萬7000元，目前已委託廠商設計規畫，

花蓮高寮大橋臨時便道完成，為改善周邊替代道路，今、明兩天封路重鋪部分路面。圖／玉里鎮公所提供
花蓮高寮大橋臨時便道完成，為改善周邊替代道路，今、明兩天封路重鋪部分路面。圖／玉里鎮公所提供

行政院 瀝青 除夕

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