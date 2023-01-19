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台東憲兵持步槍助交管 民眾：一個字「帥」！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市中正路上今天中午出現3名憲兵持步槍警戒，路經民眾看到這一幕都嚇呆了，以為出大事情，原來是憲警聯合巡勤時，遇交通事故，憲兵協助指揮交通，沒想到為民服務，意外引發關注。記者尤聰光／攝影
台東市中正路上今天中午出現3名憲兵持步槍警戒，路經民眾看到這一幕都嚇呆了，以為出大事情，原來是憲警聯合巡勤時，遇交通事故，憲兵協助指揮交通，沒想到為民服務，意外引發關注。記者尤聰光／攝影

台東市中正路上今天中午出現3名憲兵持步槍警戒，路經民眾看到這一幕都嚇呆了，以為出大事情，原來是憲警聯合巡勤時，遇交通事故，憲兵協助指揮交通，沒想到為民服務，意外引發關注。

這起意外發生於中午12點，中正路上一輛機車與汽車發生擦撞，當時後方有憲警巡邏車，第一時間目擊車禍意外，避免造成交通打結，憲兵立即下車協助指揮交通，並在事故前後方實施警戒。

等到轄區員警及救護車到場接手後，憲兵才離開現場。只是當下路經民眾看到頭戴白色鋼盔，肩背長槍的警戒憲兵，還有手裡還拿著交管棒幫忙指揮交通的憲兵，都以為發大事情？忍不住觀看。

「好嚇人！很久沒看到這場景。」一名騎士說，只有早期發生重大事件，才會看到憲兵身影，現在百年難得一見。另也有民眾說，「看到憲兵持步槍警戒，給人有震撼力，一個字就是帥啦」。

台東憲兵隊表示，憲兵是特殊軍種，他們平時就有交管勤務的訓練，不管是車禍或是協助治安勤務，都會協助服務，民眾路上看到他們不必過於緊張，也希望大家持續支持國軍。

台東市中正路上今天中午出現3名憲兵持步槍警戒，路經民眾看到這一幕都嚇呆了，以為出大事情，原來是憲警聯合巡勤時，遇交通事故，憲兵協助指揮交通，沒想到為民服務，意外引發關注。記者尤聰光／攝影
台東市中正路上今天中午出現3名憲兵持步槍警戒，路經民眾看到這一幕都嚇呆了，以為出大事情，原來是憲警聯合巡勤時，遇交通事故，憲兵協助指揮交通，沒想到為民服務，意外引發關注。記者尤聰光／攝影

憲兵 車禍

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