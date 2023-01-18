台東縱谷議員邀律師團 免去舟車解決鄉親法律問題

台東縱谷線沒有律師事務所，民眾有法律問題，必須舟車勞頓遠赴台東市區，新科議員潘貴蘭邀請龐大律師團，每月1次提供免費諮詢服務，潘貴蘭說，有些鄉親心中的疑惑在心中已經放了1年半載，原本愁眉不展，跟律師談過後開心離去，讓她覺得很有意義。

林國泰律師表示，有感於花蓮地區許多鄉鎮民眾法律常識經驗不足，德維聯合律師事務所在花蓮本來就有在從事偏鄉免費法律諮詢服務的工作，他本人也曾任花蓮法扶分會的分會長，時常下鄉提供民眾法律服務，議員潘貴蘭有意提供台東縱谷地區偏鄉民眾法律諮詢服務，這是創舉。

他說，台東縱谷就跟花蓮偏鄉一樣，法律資源嚴重不足，潘議員願意結合法律提供選民服務，他與律師事務所其他律師都相當認同，因此樂於提供台東縱谷鄉親免費法律諮詢，而且不只是1年，只要潘貴蘭願意繼續辦，德維聯合律師事務所全體律師就會全力支援。

潘貴蘭表示，台東縱谷地區完全沒有律師事務所，民眾有法律問是都要到台東市，從池上或海端過去，車程都要近1個鐘頭，因此與德維聯合律師事務所合作，重磅推出縱谷史無前例的選民服務，在她位於鹿野鄉的服務處提供免費法律諮詢服務，為當地民眾解決疑難雜症。

潘貴蘭說，縱谷區免費法律諮詢服務，首場由律師林國泰坐鎮，共有9位民眾參與，問題多半是遺產繼承、土地糾紛等，她觀察到鄉親到了服務處時都是愁眉苦臉，跟律師談過之後都滿臉笑容離開，放在心裡1年半載的煩惱，經律師的解惑，明確地告訴他解決方法後，終於放下心中的大石頭，讓她感到很欣慰。