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宜蘭春節行車指南 警局推出行車用路大補帖
今年春節連假，宜蘭縣警局將投入警力民力，加強重要道路和觀光景點、廟宇、年貨市場等車流、人流場所的交通疏導，並製作「春節行車用路大補帖」，包含科技執法地點、路況資訊等QRcode，民眾可在宣導活動或各分局取得。
公路總局預估今年春節連假車次將超過前2年，初一（22日）、初五是南下、北上車流高峰，單日都會有2萬輛左右車次經過蘇花廊道。宜蘭縣警局預計在國道5號、蘇花改等重要道路，投入警力與義交、民防，維持車流順暢。
警方也在宜蘭市南館市場、北館市場，羅東鎮開元市場、民生市場等年貨市場，清水地熱公園、傳藝園區、太平山、大溪漁港、梅花湖、五峰旗等景點，與各大廟宇、夜市投入警力民力，包含交通要道，總共8000人次警力、700人次民力。
縣警局製作「金兔報喜報平安-112年春節行車用路大補帖」，正面放置各分局粉絲團、科技執法儀器設置地點、高速公路1968、省道即時路況及車禍現場拍照錄影五原則等交通資訊入口的QRcode連結，背面設計成臨時停車牌，空白處可填入電話號碼。
民眾可在警方宣導活動上取得大補帖，或是到各分局索取，總量500份，發完為止。警方也提醒用路人，國道5號初一到初三上午封閉石碇及坪林南向入口匝道，蘇花路廊特定時段禁止21公噸以上大貨車通行，開放大客車行駛路肩，詳細資訊請見照片。
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